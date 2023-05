Incoronazione Re Carlo III, Meghan Markle fa un'escursione con amici

Mentre il principe Harry stava rientrado da Londra dove era andato per la cerimonia del padre, Tmz ha pizzicato la nuora del Sovrano in gita sulla splendida collina di Montecito

Meghan Markle, si sa, non ha preso parte all'incoronazione di Re Carlo III, restando a più di ottomila chilometri di distanza, ufficialmente per occuparsi dei figli e del compleanno del piccolo Archie. Tmz, il magazine di gossip più popolare d'America ha pubblicato le immagini della duchessa di Sussex a Montecito nella giornata di domenica, un giorno dopo l'inaugurazione. Il principe Harry probabilmente stava rientrando a casa, dopo la cerimonia d'inaugurazione. Meghan nelle foto è con Markus Anderson e Heather Dorak, amici di lunga data della ex attrice. Montecito, la zona scelta per l’escursione, è una collina situata nella contea di Santa Barbara, uno dei posti più amati dalle celebrità.