Mentre re Felipe è impegnato in barca per la Copa del Rey, la regina Letizia di Spagna e le figlie Leonor, principessa delle Asturie ed erede al trono, e Sofia, si tengono occupate con gli eventi ufficiali, come la visita al Parco Nazionale della Serra de Tramuntana e il pellegrinaggio al Santuario di Lluc a Escorca, nei pressi di Palma de Mallorca. Il ventaglio è l'accessario regale che non può mancare tra le mani della Regina

