Sex and the City, i look più trendy dal revival della serie tv FOTO

1/11 ©Getty

Sarah Jessica Parker fotografata sul set del revival della serie tv Sex and the City, dal titolo "And Just Like That…". L'attrice che interpreta Carrie Bradshaw indossa un abitino rosa confetto che è già cult. E come solo lei sa fare, smorza la troppa dolcezza con una maxi cintura di pelle nera con borchie



Scopri tutte le notizie su Sex and the City e sul revival