Sex and the City, la prima foto del revival

Sex and the City, al via le riprese del revival And Just Like That

Non ci sono ancora notizie certe sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.

Il post vede Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon camminare per le strade di New York, nel giro di poco tempo lo scatto ha ottenuto oltre 200.000 like.

Sex and The City, prima foto delle protagoniste dal set della reunion

Nei mesi scorsi Michael Patrick King, produttore esecutivo, ha parlato del ritorno di Chris Noth nel ruolo di Mr. Big, grande amore della protagonista: “Sono così entusiasta di lavorare ancora con Chris per And Just Like That. Come avremmo potuto avere un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?”.