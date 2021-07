Belen Rodriguez lancia la linea di abbigliamento Innominate

Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez uniti nella vita come nel lavoro: dal 27 luglio è in vendita la loro prima collezione di tute super cool

Dopo Me Fui, Belen torna alla carica con Hinnominate

Il brand era già stato annunciato l’inverno scorso, in occasione della presentazione della nuova collezione di bikini Me Fui. L’ambizioso progetto di Hinnominate è il frutto della collaborazione tra i Rodriguez e la Dream Project Spa. Il Direttore Creativo, ovvero l’anima artistica del marchio, è Fabio Castelli.

Che cosa dovremo aspettarci dalla collezione, già disponibile nello shop online dedicato? I capi sono basici, dai colori neutri del bianco, nero e cammello, e lo stile è decisamente sportivo e informale, per essere liberi di muoversi in tutta comodità. La collezione è inoltre disponibile sia per uomo che per donna.

Pratici e confortevoli, i look proposti sono formati prevalentemente da tute, ma sono presenti anche lunghi cappotti, calze, croctop, cappelli in lana e alla pescatora, bomber e felpe con il cappuccio.

I prezzi rispecchiano la volontà dei tre imprenditori, che desiderano unire la qualità dei prodotti alla convenienza. Si passa dalle felpe a 65,00 €, ai leggings da 35 €, mentre i cappotti hanno un costo di 279,00 €. Lo shop online è stato subito preso d’assalto e la collezione potrebbe andare sold out in pochissimo tempo.

Hinnominate, il brand è già un successo

I capi inseriti nella collezione sono piaciuti molto ai fan di Belen, Cecilia e Jeremias. In poco tempo, infatti, lo shop online è andato in crash.

“Siete in tantissimi, stiamo lavorando per fare in modo che gli acquisti siano più facili e veloci. Spero che vi piaccia la collezione.” Queste le parole della showgirl in una delle sue storie, in cui ringrazia i tanti acquirenti pronti a tutto per avere un capo firmato Hinnominate.

Molti i commenti di apprezzamento ricevuti dal mondo dei vip, a partire da Anna Dello Russo, giornalista italiana e direttrice di Vogue Japan dal 2006, all’artista Francesco Cicchella, alla modella Chiara Scelsi, per passare al mitico cantante di Amici Sergio Sylvestre.

Il successo delle avventure imprenditoriali di Belen, dunque, non accenna ad arrestarsi. Dopo la linea beachwear Me Fui, creata con l’inseparabile sorella, l’artista è stata protagonista di “Luna” una capsule collection di Original Marines dedicata alla figlia nata il 12 luglio scorso e andata sold out in 48 ore circa.