Belen Rodriguez esce dall'ospedale, il dolce incontro tra i figli

Belen è uscita dall'ospedale di Padova in cui ha partorito e insieme a Luna Marì e Antonino si è recata in quella che sarà la sua casa per le prossime settimane: una villa con piscina ad Albarella . Ad accogliere la neo mamma bis c'era Santiago, che ha voluto subito prendere in braccio la sorellina. Non solo: per omaggiare la figlia di Belen e Antonino è stata organizzata una festicciola, con tanto di palloncini e dolcetti rosa , e decorazioni a forma di luna. “Volevo ringraziare tutti per gli infiniti auguri – ha scritto Belen via stories – piano piano risponderò a tutti, sono solo talmente presa dalla situazione che non riesco a rispondere a tutti quanti. Ma ognuno di voi sa!” ha scritto la 36enne.

Belen Rodriguez, la polemica

Belen ha dato alla luce Luna Marì presso la Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Come riportato da Il Mattino, un intero reparto è stato riorganizzato a protezione della privacy della showgirl e questo ha suscitato diverse polemiche. “Abbiamo avuto diverse segnalazioni a proposito. Si è dovuta organizzare una vera e propria macchina per tutelare la privacy di una celebrità che ha scelto Padova per partorire – ha detto Alessandra Stivali della Fp Cgil - Ci risulta che un’ala del terzo piano, dov’era ricoverata Belen, sia stata chiusa e riorganizzata. Quello che noi pensiamo però è che si tratta pur sempre di un ospedale pubblico, dove il personale è stato costretto a spendere energie per riorganizzare un intero piano oltre che per contenere la presenza di paparazzi e via dicendo. Insomma per delle necessità specifiche non giustificabili”.

Belen e Original Marines, la collezione Luna

Belen ha realizzato la collezione Luna per Original Marines, ispirandosi proprio alla piccola appena nata. Come ha fatto sapere la showgirl su Instagram, la linea è quasi completamente esaurita in tutta Italia. Luna Capsule è una piccola collezione per neonati, composta da completini per maschi e per femmine dai colori delicati: rosa, panna e turchese. Non manca però anche una tutina a fiori. La Limited Edition è per bimbi da 0 a 6 mesi ed è realizzata in tessuti naturali: 100% cotone biologico e lino. Nella giftbox dedicata sono presenti un pagliaccetto e 2 outfit completi. “Due giftbox con capi esclusivi: due set, rosa e beige per le neonate e verde e beige per i neonati, composti da cardigan, pantalone e berretto completi di calzini realizzati in cotone organico a costine e un pagliaccetto in lino, con stampa all over a fiori per le neonate e con taschino per i neonati” si legge sul sito ufficiale.