Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez lanciano il loro brand Hinnominate

Belen Rodriguez, mamma e imprenditrice

Belen, alla 21esima settimana di gravidanza, continua a lavorare. Non solo in tv, ma anche come imprenditrice. Lei e Cecilia gestiscono già il brand di costumi da bagno Me Fui, di cui hanno appena lanciato la nuova collezione. “In spagnolo significa me ne sono andato ed è perfetto per il nostro brand: prendi un costume e vai in vacanza” aveva spiegato Belen qualche anno fa a Vanity Fair. Del resto qualsiasi cosa indossi la showgirl argentina fa subito tendenza. Per la recente intervista a Verissimo, dove la 36enne ha annunciato di aspettare una bambina, ha indossato un abito di seta bianca con degli inserti in pizzo floreale, un modello della collezione Resort 2021 di N.21 di Alessandro Dell'Acqua, che costa 1.200 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con tacco e plateau di Alexandre Birman. “Noi donne siamo sempre giudicate quando facciamo determinate scelte” aveva raccontato a Verissimo. “Questo mi fa arrabbiare. Se un uomo ha tante fidanzate va bene, una donna no. Non sono una femminista, ma dovrebbero smetterla di romperci, siamo libere. Libere di sbagliare, di cambiare idea. Ognuno può decidere di essere felice come gli pare. Ognuno di noi deve essere felice. Bisogna smettere di giudicare le donne". Proprio in questa occasione Belen ha rivelato di aspettare una bambina dal compagno Antonino Spinalbese. “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.