La gonna a pieghe, un must di miuccia Prada, è stata riportata in auge, in versione midi e in quella cortissima, con la strepitosa sfilata della collezione Spring 2022 diventata virale per aver rimesso in primo piano la vita bassa. In quell'occasione sono comparsi anche i famosi top, le camicie e i pullover che lasciano l'addome scoperto



