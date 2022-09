Pandora, la collaborazione che rende omaggio a Keith Haring. VIDEO

Giovedì 29 settembre è stata annunciata una nuova collaborazione del brand danese, noto marchio di gioielli, che ha deciso di omaggiare il compianto artista dedicandogli una collezione Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È in arrivo una nuova collaborazione di Pandora, azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria, che si appresta a rendere omaggio a una grande personalità come Keith Haring, pittore e writer statunitense scomparso a soli 32 anni il 16 febbraio 1990 a New York.

L’annuncio social di Pandora GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Sul proprio profilo Instagram, Pandora ha pubblicato il video promozionale della prossima collaborazione dedicata a Keith Haring: “Il conto alla rovescia è iniziato. Incontra la prima collaborazione artistica di Pandora, Keith Haring x Pandora, che verrà lanciata giovedì 29 settembre 2022 #KeithHaringxPandora”, il messaggio in descrizione. Nel video è possibile vedere alcuni giovani ragazzi intenti in esibizioni di ballo e con lo skateboard, mentre indossano i gioielli Pandora. Nello specifico, possiamo vedere orecchini a forma di cuore, braccialetti con la scritta “love”, anelli, collane e, ovviamente, svariati ciondoli. Questi ultimi oggetti, infatti, sono quelli tra i più richiesti dalle persone soprattutto quando si devono fare dei regali. Ogni ciondolo ha un significato diverso, motivo per il quale è possibile comprarne di svariati tipi per riempire il braccialetto con ciondoli differenti. L’appuntamento ufficiale per la nuova collaborazione di Pandora che rende omaggio a Keith Haring è previsto per giovedì 29 settembre.

Il brand Pandora approfondimento Dalla strada a icona anni ’80, l'arte di Keith Haring. FOTO Per capire la grandezza di Pandora, basti pensare che l’azienda danese è terza al mondo dopo Cartier e Tiffany per quanto concerne la produzione di gioielli. Pandora è stata fondata nel 1982 da Per Enevoldsen a Copenaghen e inizialmente era nata come un negozio di gioielli a conduzione familiare. Il grande successo riscosso nel tempo, però, l’ha fatta crescere a tal punto da espandersi in tutto il mondo, tanto da aprire filiali in cento paesi del pianeta avendo con 9.000 persone sotto contratto. Pandora ha avuto un ottimo impatto in Italia, che nel 2017 è risultato essere il terzo paese al mondo per vendita con 350 milioni di euro come ricavo dagli acquisti della gente. L’azienda è quotata sul mercato azionario danese e dal 2011 ha aperto anche una piattaforma online dove poter scorrere l’ampia offerta di gioielli.