2/15 ©Getty

Nata nella Carolina del Sud sessantaquattro anni fa, Andie MacDowell nella sua lunga e fortunata carriera, si è imposta nel mondo del cinema, come apprezzata interprete di ruoli memorabili, e in quello della moda. Il suo posto di icona di bellezza si è consolidato con la collaborazione con L'Oréal che l'ha scelta da diversi decenni come volto per le campagne globali di prodotti per la cura del viso e dei capelli

Westwood sfila a Parigi mentre Vivienne sciopera a Londra