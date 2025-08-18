La bambina che non voleva cantare, il cast del film su Nada. FOTO

Andrà in onda lunedì 18 agosto in prima serata su Rai 1 il biopic dedicato alla storia della cantautrice Nada, diventata famosa per “Ma che freddo fa” e “Il cuore è uno zingaro”
1/9Immagine tratta dal profilo Instagram @dariapascalattolini
La pellicola, diretta da Costanza Quatriglio, è un misterioso viaggio tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, alla scoperta di una delle personalità musicali più influenti del periodo. Come ci racconta nella sua stessa biografia, intitolata “Il mio cuore umano” (2008), quella di Nada Malanima è una vita di gioie e soddisfazioni, ma anche di angosce e dolori, soprattutto legate alle vicessitudini famigliari. Oggi quella storia diventa un film: ecco il cast di “La bambina che non voleva cantare”.
Tecla Insolia è Nada. Nata a Varese nel 2004, l’attrice e cantante si dedica a musica e spettacolo fin dalla tenera età di 5 anni. Il pubblico la conosce per il successo ottenuto con Sanremo Young dove vince e si classifica tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020. Oggi è Nada, una ragazzina agli esordi nel mondo della musica, alla scoperta del talento e di ciò che la rende felice, così come il disperato amore per la madre che non le dona però tutte le attenzioni che vorrebbe.
Carolina Crescentini è Viviana. L’attrice e modella romana, moglie del cantautore Francesco Motta, impersonificherà Viviana, la madre di Nada. Nel biopic Carolina è una donna vittima di se stessa e in preda a una crisi esistenziale. Vede nella figlia e nel suo talento l’unica vera occasione di riscatto. Nonostante le violente crisi depressive di cui soffre, è una donna determinata, con un amore spassionato per la figlia, anche se non sempre lo dimostra come vorrebbe.
Sergio Albelli è GinoMalanima. Spetta all’attore toscano, salito alla ribalta per essere Gigante, nella fiction italiana Carabinieri, il ruolo di Gino Malanima, padre di Nada. Gino è un uomo riservato e un gran lavoratore. Il suo forte senso del dovere lo aiuta nel prendersi cura della famiglia, nonostante le problematiche adolescenziali delle figlie e il confronto con una moglie spesso instabile.
5/9Immagine tratta dal profilo Instagram @giuliabattistinif
Giulia Battistini è Miria Malanima, sorella di nada. Miria, protettiva e sensibile sarà per Nada come una seconda madre. Ciò che desidera è solo una vita semplice, che possa sposare la persona che ama e diventare madre.
Nunzia Schiano è nonna Mora. L’attrice originaria di Portici, è stata scritturata per essere la nonna di Nada e Miria. Nonna Mora è una donna forte e decisa, che impara sin da subito a gestire le crisi della figlia Viviana e diventa, per le nipoti, la vera e propria spalla su cui piangere.
Paolo Calabrese, attore e conduttore con tanti ruoli di successo alle spalle, torna per recitare la figura del maestro di canto di Nada. Leonido è un uomo buono, che nel tempo ha fatto della musica la sua passione e il suo lavoro. È molto sensibile e si commuove davanti alla bravura dei nuovi talenti. Il maestro instaura con Nada un rapporto speciale e sarà lui a spronarla a non abbandorare il canto che ama.
8/9Immagine tratta dal profilo Instagram @dariapascalattolini
Daria Pascal Attolini è Nora, una giovane emancipata e un po’fuori dalle righe che, nel corso del film instaurerà un rapporto speciale con Viviana. La renderà capace di accettarsi ed essere sé stessa nonostante le fragilità.
Paola Minaccioni è suor Margherita, la religiosa che per prima si accorge delle grandi doti della bambina accolta nel suo coro. Quello di Nada è un talento divino e lei deve poterlo sfruttare appieno. Nada deve cantare.