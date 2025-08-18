La bambina che non voleva cantare, il cast del film su Nada. FOTO

7/9 ©Kika Press

Paolo Calabrese, attore e conduttore con tanti ruoli di successo alle spalle, torna per recitare la figura del maestro di canto di Nada. Leonido è un uomo buono, che nel tempo ha fatto della musica la sua passione e il suo lavoro. È molto sensibile e si commuove davanti alla bravura dei nuovi talenti. Il maestro instaura con Nada un rapporto speciale e sarà lui a spronarla a non abbandorare il canto che ama.

