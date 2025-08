12 film da vedere in streaming ad agosto, da The Brutalist a Flow

6/12 ©Webphoto

Io sono ancora qui - Sky Cinema Uno. Arriva in streaming il 27 agosto il film premiato al Festival di Venezia 2024 per la sceneggiatura e con l’Oscar® 2025 come miglior film internazionale. Nel 1971 il Brasile è un Paese stretto nella morsa della dittatura militare. Un giorno in fretta e furia viene portato via da casa Rubens Paiva, padre di famiglia ed ex deputato laburista. Tocca così a sua moglie Euridice portare il peso della paura, dell’attesa senza notizie e la tenace cura dei figli senza cedere mai

