Madame Web, il flop di critica e incassi: cosa ha detto Dakota Johnson

Come riportato dal New York Post, Madame Web ha segnato il peggior esordio di sempre per un film dell’universo di Spider-Man della Sony

Al momento Madame Web non si è rivelato un successo al botteghino ottenendo critiche negative anche da parte della stampa. Il New York Post ha parlato degli incassi non esaltanti della pellicola e delle dichiarazioni rilasciate dalla protagonista Dakota Johnson durante le interviste promozionali.

madame web, le dichiarazioni di dakota johnson Dakota Johnson è Madame Web nel film diretto da S. J. Clarkson. Dopo mesi di attesa, la pellicola è finalmente arrivata sul grande schermo non trovando però una risposta positiva da parte del pubblico e della critica. A circa dieci giorni dalla sua uscita, il lavoro ha incassato poco meno di ottanta milioni di dollari, ovvero la stessa cifra del budget di produzione. Al momento Dakota Johnson non ha commentato la notizia, ma a far parlare sono state alcune sue dichiarazioni durante la promozione del film. Nel corso di un’intervista a Magic FM, l’attrice ha rivelato di non aver visto il film poiché solita sgattaiolare via alle anteprime dei suoi lavori. Dakota Johnson ha aggiunto: “Probabilmente non lo farò, non so quando lo vedrò”. approfondimento Madame Web, il cast del film con Dakota Johnson da oggi al cinema

Inoltre, durante un’intervista rilasciata a MTV, l’attrice (FOTO) ha risposto al commento di Josh Horowitz in merito a una scena da lei interpretata: “Lo fa? Non ho visto il film. Potresti aver ragione”. In aggiunta, sempre come riportato dal New York Post, Dakota Johnson ha raccontato di essere stata esclusa dalla chat con le altre attrici del film, cioè Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor, poiché millenial. approfondimento Madame Web, Dakota Johnson e Sydney Sweeney vestite da Donne Ragno

Per quanto riguarda il botteghino, Madame Web ha segnato il peggior esordio di sempre per un film dell’universo di Spider-Man della Sony e uno dei peggiori nella storia dei film basati su un personaggio dell’universo Marvel Comics. Secondo un insider, Sony avrebbe deciso di non procedere con un sequel. approfondimento Madame Web, Dakota Johnson in nero nel photocall a Londra. FOTO