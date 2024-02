Madame Web, il cast del film con Dakota Johnson da oggi al cinema

15/15 ©Getty

In una pellicola quasi tutta al femminile anche la regia è curata da una donna. Madame Web è firmato da S.J Clarkson, che ha diretto anche la miniserie The Defenders, la serie Jessica Jones e qualche episodio di Succession, Life On Mars e Orange Is The New Black. Sony l'ha assunta per seguire questo film nel 2020

