Grace di nome e di fatto: il personaggio interpretato dalla diva è pieno di grazia a livello di stile. Ecco gli outfit più belli che l’attrice indossa sullo schermo: tra cappotti chic, bluse in seta dai colori raffinatissimi e trench dal retrogusto Seventies, la protagonista è un concentrato di charme. “The Undoing” è in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (la serie è interamente disponibile in streaming su NOW TV e on demand)