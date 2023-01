Shakira, su TikTok diventa virale il balletto contro Piqué

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo il balletto virale di Mercoledì Addams sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, brano schizzato in vetta alle classifiche italiane a dodici anni dall’uscita, un nuovo trend impazza su TikTok. È la coreografia eseguita da Shakira per il tormentone BZRP Music Sessions #53, la revenge song contro l’ex-compagno Gerard Piqué colpevole di aver scambiato “una Ferrari per una Twingo” e “un Rolex per un Casio”, ovvero, fuor di metafora, la cantante latina madre dei suoi figli per l’amante ventitreenne Clara Chia Mati. Felpa crop e cappellino da baseball arancioni e comodi pantaloni della tuta bianchi, in sala prove Shakira si scuote tra mosse hip hop e movimenti di bacino fino all'allontanamento finale di Piqué con un gesto di dita. Finora, il video ha ottenuto più di 4 milioni di like, ha ispirato innumerevoli riproduzioni professioniste e amatoriali dei fans e ha garantito il mantenimento della prima posizione della canzone nelle classifiche di Spotify in Italia e in Argentina. Su TikTok spopola inoltre il filtro Rolex-Casio, che qualifica gli utenti in base alla meritata classe orologiaia.