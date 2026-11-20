Netflix annuncia l'inizio delle riprese di Patricia, dramma sulla violenza domestica diretto da Juan Diego Botto e interpretato da Penélope Cruz, che è anche produttrice del film. Al centro della storia una donna che, dopo dodici anni di abusi, cerca di proteggere i propri figli affrontando una difficile battaglia legale Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Penélope Cruz sarà la protagonista di Patricia, nuovo film Netflix dedicato al tema della violenza domestica. La produzione è appena entrata nella fase delle riprese e vede l'attrice spagnola anche nel ruolo di produttrice attraverso Moonlyon, la società audiovisiva che ha fondato nel 2022. Il film è diretto da Juan Diego Botto, attore e regista argentino-spagnolo che aveva già lavorato con Cruz nel 2022, quando l'attrice aveva recitato nel suo esordio alla regia, On the Fringe. Per Botto si tratta del secondo lungometraggio da regista. Cruz interpreta una donna che riesce a fuggire da una relazione violenta durata dodici anni, ma si ritrova ad affrontare una nuova battaglia, questa volta nelle aule di tribunale. Patricia teme infatti per il benessere dei propri figli e deve confrontarsi con le conseguenze di una lunga esperienza di violenza. Il progetto nasce da un lungo lavoro di ricerca portato avanti da Botto durante la scrittura della sceneggiatura. Il regista ha raccontato di aver trascorso due anni sul progetto e di aver condotto numerose interviste con donne disposte a condividere le proprie esperienze. "È un privilegio per me raccontare questa storia con questo cast e questa squadra creativa", ha dichiarato Botto, sottolineando il valore del percorso di ricerca alla base del film.

Penélope Cruz: "Una storia necessaria" Per Penélope Cruz Patricia rappresenta un progetto particolarmente importante anche sul piano produttivo. È infatti il primo lungometraggio di finzione realizzato da Moonlyon, società che negli ultimi anni ha sviluppato diversi progetti nel settore audiovisivo. L'attrice ha raccontato di essere coinvolta nel progetto da oltre due anni e di provare grande entusiasmo per l'avvio delle riprese. Cruz ha definito la storia "molto necessaria" e ha spiegato di considerare Patricia rappresentativa di molte altre donne che affrontano quotidianamente situazioni di violenza. Per l'attrice si tratta inoltre del primo film realizzato con Netflix in Spagna. La piattaforma ha investito in modo significativo nella produzione cinematografica e audiovisiva spagnola, trasformando il Paese in uno dei principali centri europei per la realizzazione di contenuti non in lingua inglese. Approfondimento Penélope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO

Il cast Accanto a Penélope Cruz recitano Goya Toledo, già vista in Amores perros e Marsella, Ramón Barea, nel cast di Lullaby e Everybody Knows, e Dylan Radley. Juan Diego Botto, oltre a dirigere il film, ha scritto la sceneggiatura. L'attore vanta quasi ottanta film all'attivo e negli ultimi anni ha partecipato, tra gli altri, a The Suicide Squad, The Room Next Door e Breaking Falls. Approfondimento Penelope Cruz star a Modena per il set del film sul Drake