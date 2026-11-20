Nel novembre 2025, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, Anna Pepe aveva dovuto annullare il suo concerto , ancora una volta a causa dell’uso in platea di spray al peperoncino . Le persone che avevano respirato o che erano entrate in contatto con la sostanza urticante avevano cercato di allontanarsi in un fuggi fuggi generale che, infine, non aveva avuto gravi conseguenze. Alcuni spettatori, però, avevano accusato lievi malori o principi di intossicazione, che avevano richiesto l’intervento dei medici. La cantante era poi tornata sul palco, ma solo per cantare pochi brani prima di accorgersi che in sala stavano continuando i colpi di tosse e che il clima era rimasto molto teso. L’evento si era infine concluso intorno alle ore 23.

SHIVA, LA CARRIERA

Nato il 27 agosto 1999 a Legnano, il trapper Shiva (nome d’arte di Andrea Arrigoni) ha esordito nel mondo della musica nel 2013, all’età di 14 anni, con la pubblicazione del primo EP La via del guerriero. Nel 2017 ha pubblicato il primo album, Tempo anima, mentre nel 2018 ha pubblicato il secondo album, Solo. Nel 2019 ha pubblicato i singoli Mon Fre, duetto con Emis Killa, e Bossoli, entrambi certificati dischi di platino dalla FIMI. Nello stesso anno ha collaborato con artisti della scena hip hop, come Sfera Ebbasta nel singolo Soldi in nero. Nel 2020 ha pubblicato l’EP Routine, anticipato dal singolo Calmo che ha inciso in collaborazione con Tha Supreme e che ha conquistato la vetta della classifica Top Singoli, diventando così la sua prima numero uno. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo Auto blu. Nel 2021 ha pubblicato il terzo album Dolce vita, che contiene i brani La mia storia, Fendi Belt e Non sai niente, mentre nel 2022 ha pubblicato l’EP Dark Love EP, anticipato dai singoli Pensando a lei e Niente da perdere. Nello stesso anno ha pubblicato il quarto album Milano Demons, anticipato dai singoli Soldi puliti, Non è Easy, 3 Stick Freestyle e Take 4. Nel 2023 ha pubblicato il quinto album Santana Season, mentre nel 2024 ha pubblicato il sesto album Milano Angels, che include collaborazioni italiane e internazionali con Tedua, Geolier, Mondo Marcio, Tony Boy, Kid Yugi e altri. Nello stesso anno ha pubblicato l’EP Angels & Demons, mentre nel 2025 ha pubblicato l’album Santana Money Gang in collaborazione con Sfera Ebbasta. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo Take 6, che ha anticipato il settimo album Vangelo, invece uscito nel 2026 e contenente collaborazioni con Anna, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro.