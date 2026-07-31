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Anna, annunciato un nuovo concerto all’Unipol Dome di Milano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

In attesa del tour nei palazzetti, tra pochi giorni la giovane rapper inaugurerà la tournée estiva con lo spettacolo in programma al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Previsti appuntamenti anche a Olbia, Monfalcone, Catania e Bari

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Dopo il secondo sold out all’Unipol Dome, la rapper ha annunciato un terzo concerto a Milano. In queste settimane Anna sta dominando le classifiche con il tormentone estivo White Girl Wasted, estratto dal nuovo disco Million Dollar Babe, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

anna, tre concerti a milano per il Million Dollar Babe Tour 2026

Venerdì 17 luglio Anna ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI. All’interno del disco anche tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza, Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro & Tony Boy. Attualmente la giovane rapper, classe 2003, sta dominando le classifiche con il tormentone estivo White Girl Wasted, arrivato a oltre otto milioni di streaming su Spotify.

 

Il 28 novembre Anna darà il via alla sua nuova tournée nei palazzetti esibendosi sul palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista proseguirà il tour con gli appuntamenti in scena a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Dopo il secondo sold out nel capoluogo meneghino, l’artista ha annunciato un nuovo show all’Unipol Dome per la serata di venerdì 11 dicembre.  Questo il calendario completo con tutte le date del Million Dollar Babe Tour 2026:

  • 28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
  • 30 novembre, Padova - Fiera di Padova
  • 2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 5 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 11 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 12 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 13 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 15 dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 17 dicembre, Bologna - Unipol Arena
  • 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

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In attesa del tour nei palazzetti, tra pochi giorni Anna inaugurerà la tournée estiva con lo spettacolo in programma al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Previsti appuntamenti anche a Olbia, Monfalcone, Catania e Bari. Ecco il calendario:

  • 7 agosto, Palermo -  Velodromo P. Borsellino
  • 14 agosto, Olbia - Red Valley Festival
  • 23 agosto, Monfalcone - Piazza della Repubblica
  • 28 agosto, Catania - Villa Bellini
  • 13 settembre, Bari - Sottosopra

Tra i suoi successi più amati troviamo Bando, 3 di cuori con Lazza, Gasolina, Vetri neri con Ava e Capo Plaza, Vieni dalla Baddie, 30° C, Tonight, Désolée ed Everyday con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier.

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Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe
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©Getty

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