Anna, annunciato un nuovo concerto all’Unipol Dome di Milano

Dopo il secondo sold out all’Unipol Dome, la rapper ha annunciato un terzo concerto a Milano . In queste settimane Anna sta dominando le classifiche con il tormentone estivo White Girl Wasted, estratto dal nuovo disco Million Dollar Babe, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

anna, tre concerti a milano per il Million Dollar Babe Tour 2026

Venerdì 17 luglio Anna ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI. All’interno del disco anche tre collaborazioni: Sono io il pass con Lazza, Scontrosa con G. Mineiro e Safari con Astro & Tony Boy. Attualmente la giovane rapper, classe 2003, sta dominando le classifiche con il tormentone estivo White Girl Wasted, arrivato a oltre otto milioni di streaming su Spotify.

Il 28 novembre Anna darà il via alla sua nuova tournée nei palazzetti esibendosi sul palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista proseguirà il tour con gli appuntamenti in scena a Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e infine Roma. Dopo il secondo sold out nel capoluogo meneghino, l’artista ha annunciato un nuovo show all’Unipol Dome per la serata di venerdì 11 dicembre. Questo il calendario completo con tutte le date del Million Dollar Babe Tour 2026:

28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena

30 novembre, Padova - Fiera di Padova

2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

5 dicembre, Napoli - Palapartenope

11 dicembre, Milano - Unipol Dome

12 dicembre, Milano - Unipol Dome

13 dicembre, Milano - Unipol Dome

15 dicembre, Torino - Inalpi Arena

17 dicembre, Bologna - Unipol Arena

19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport