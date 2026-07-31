I bicipiti scolpiti che tutti hanno ammirato in una scena chiave dell'Odissea di Christopher Nolan non sono di Matt Damon, ma di una stuntwoman canadese alta poco meno di un metro e 40. Si chiama Devyn Dalton, ha 34 anni, ed è stata lo stesso attore a rivelarne il ruolo, facendola diventare virale

I bicipiti scolpiti che tutti hanno ammirato in una scena chiave dell'Odissea di Christopher Nolan (LO SPECIALE) non sono di Matt Damon, ma di una stuntwoman canadese alta poco meno di un metro e 40. Si chiama Devyn Dalton, ha 34 anni, ed è stata lo stesso attore a rivelarne il ruolo, facendola diventare virale. La sua presenza sul set racconta molto del cinema artigianale voluto dal regista.

Il kolossal, uscito nelle sale il 16 luglio, sta facendo discutere tanto i puristi del mito omerico quanto i cinefili. Al centro dell'attenzione c'è finita anche la trasformazione fisica di Damon, qui nei panni di Ulisse. Proprio da lì è nato il caso: quello che il pubblico attribuiva all'attore, almeno in parte, il lavoro di una controfigura d'eccezione.

Chi è Devyn Dalton, la controfigura diventata virale

Nata e cresciuta in Canada, Dalton si è formata come ballerina prima di approdare al cinema nel 2011 con piccole parti in due capitoli della saga del Pianeta delle Scimmie. Più di recente il suo lavoro si è visto in Weapons e nella serie The Last of Us. L'Odissea rappresenta una prima volta: è il film in cui ha fatto da controfigura a un celebre attore uomo, un'eccezione in un settore ancora oggi dominato dagli uomini. Secondo il sindacato Sag-Aftra, infatti, le donne rappresentano poco più del 20% degli stunt performer.

A portare alla luce il suo contributo è stato lo stesso Damon. Che, in un'intervista, ha elogiato le braccia della collega con parole entusiaste, correggendo l'interlocutore che aveva attribuito a lui quei bicipiti ben torniti. "Le sue braccia sono le più straordinarie che abbia mai visto", ha dichiarato l'attore, spiegando che Dalton compare anche di spalle in uno dei manifesti promozionali del film.