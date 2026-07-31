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Sfera Ebbasta, aggiunti tre concerti al tour 2027

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©Kika Press

Diventano in totale nove le date nei palazzetti. A quelle già annunciate si sono aggiunte Jesolo (che sarà anche quella di debutto) e poi una terza data a Milano e a Roma

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Sono diventati nove gli appuntamenti con Sfera Ebbasta nel 2027. Si sono aggiunte tre nuove date. Ai già annunciati concerti di Milano, Torino, Bologna, Roma (il 30 gennaio all’Inalpi Arena di Torino, per continuare il 2 e il 3 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 5 e il 6 all’Unipol Dome di Milano e il 13 all’Unipol Arena di Bologna) ecco aggrearsi il 27 gennaio Jesolo (Palazzo del Turismo), che diventa dunque la prima data ufficiale scalzando la città sabauda, e si triplica a Milano, che è stata aggiunta una nuova data il 7 febbraio e a Roma il 5 marzo che, a oggi, sarebbe la chiusura di Sfera Ebbasta Live Tour 2027.

Sfera Ebbasta è per altro reduce da un doppio San Siro col progetto $€LEBRATION che ha celebrato i dieci anni della sua musica e ne ha ripercorso il cammino artistico iniziato proprio nel 2015 con XDVR, cammino che, in una decade, ha portato Gionata Boschetti dai palazzoni di Cinisello al tetto del mondo. 

$€LEBRATION ha raccolto sotto un unico grande titolo le iniziative artistiche, discografiche e live, di questa speciale ricorrenza. L’album che nel 2015 ha segnato una nuova era per la scena italiana è tornato in un’imperdibile edizione celebrativa, per ricordare come tutto è iniziato e alzare di nuovo il livello: le tracce originali sono presentate con nuovo mix e nuovo master a cura di Charlie Charles, studiati per esaltarne ogni dettaglio e restituire all’ascoltatore un’esperienza sonora ancora più potente. A queste si aggiungono due brani inediti, entrambi risalenti agli albori della carriera di Sfera e ovviamente prodotti da Charlie Charles: Prega X Noi e Orologi, pezzo diventato virale in passato ma mai fino a ora ufficialmente pubblicato. Il modo più iconico per incoronare un’opera che ha segnato la direzione e che ancora oggi fa scuola, nel nome di una storia che continua a crescere.

 

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