Sfera Ebbasta ha ripercorso dieci anni di carriera. Quaranta ballerine e fuochi d’artificio per una ricca scaletta. Il Duomo, simbolo per eccellenza del capoluogo meneghino, al centro della scenografia. Ospiti Tedua, Pyrex, Drefgold, Feid, Marracash, Guè, Anna, Lazza e Shiva. Annunciato il nuovo album. Aperto il preorder esclusivo di una versione limitata in vinile e cd per sole 48 ore

Sfera Ebbasta ha chiamato, Milano ha risposto. Mercoledì 8 luglio il trapper ha celebrato dieci anni di carriera con il primo dei due spettacoli in programma nella Scala del calcio. L’artista ha ripercorso un decennio entrato nella storia della musica mondiale con 240 dischi di platino, 39 dischi d’oro e più di 7 miliardi di streaming. Negli anni Sfera Ebbasta ha conquistato un posto nella scena internazionale al fianco dei più grandi artisti della trap mondiale. In chiusura, l’artista ha mostrato una piccola anteprima di un inedito sorprendendo tutti con l’annuncio del nuovo album. Aperto il preorder esclusivo di una versione limitata in vinile e cd per sole 48 ore. Bis allo stadio San Siro previsto per oggi, giovedì 9 luglio.

Tedua , reduce dal suo primo grande show allo stadio San Siro, è stato il primo ospite della serata. La voce di Chuniri è salita sul palco per Lingerie. Dopo aver congedato l’amico fraterno, Sfera Ebbasta ha rivolto un saluto alle decine di migliaia di persone presenti: “Grazie di cuore per essere qua, celebriamo dieci anni di carriera . Incredibile!”. Grande entusiasmo per l’ingresso di Pyrex . Sfera Ebbasta ha costruito una scaletta per raccontare la sua ascesa . Dopo Ricchi x Sempre, il cantante ha dichiarato: “Abbiamo iniziato con i singoli più street prendendoci il nostro quartiere, poi Milano, in seguito la Lombardia e poi è uscito il disco che mi ha letteralmente cambiato la vita: Rockstar”. I visual, proiettati su 600 metri quadri di schermo, hanno ripercorso le estetiche delle varie ere discografiche. Il pubblico, composto principalmente da giovani, ha seguito pedissequamente l’artista intonando ogni singola sillaba. Dopo Pablo, Sfera Ebbasta ha accolto Drefgold per Sciroppo.

L’artista ha scelto di aprire la serata con Ciny ripercorrendo la sua strada proprio dalle origini: Cinisello Balsamo. Il Duomo , simbolo per eccellenza del capoluogo meneghino, ha svettato imponentemente sul palco. Il profilo dell’iconica Cattedrale ha fatto da sfondo alle tante canzoni proposte. Quaranta ballerine hanno seguito l’artista brano dopo brano per uno spettacolo destinato a fare la storia del live entertainment. Fiamme ed effetti speciali per il trapper che ha indelebilmente segnato il corso della musica.

Una voce fuori campo ha presentato il secondo atto dello show: “Vincere non è solo una ricompensa, ma una responsabilità”. Sotto una grande luna di quattro metri di diametro, Sfera Ebbasta ha illuminato lo stadio con Notti: “È sempre bello essere a casa”. L’artista ha proposto Bottiglie Privè tra le guglie del Duomo accogliendo il grande abbraccio del pubblico. Sfera Ebbasta ha introdotto 15 piani con Marracash: ”È dedicato a tutti i ragazzi di quartiere che hanno un sogno. Non riponete i vostri sogni perché niente è impossibile, questo è per tutti i ragazzi cresciuti nei palazzi”. Guè si è unito per Tik Tok. Dopo aver salutato il King del rap, i due artisti hanno infiammato con Cookies N' cream in compagnia di Anna.

Il trapper ha dedicato Giovani Re al pubblico: “È da un mese che penso a cosa poter dire in una situazione del genere, ma a volte le parole sono superflue, grazie a ogni singola persona che si trova qui questa sera. Alcune volte, ancora, non mi sembra vero, per me siete come una seconda famiglia, anche se non ci conosciamo”. Magia sulle note di Piove con Lazza. Shiva, ultimo ospite della serata, è salito sul palco per una tripletta: D&G, Non metterci becco e Neon. In chiusura, Sfera Ebbasta ha svelato una piccola anteprima di un inedito sorprendendo tutti con l’annuncio del nuovo album.