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Sfera Ebbasta celebra dieci anni di carriera a San Siro annunciando il nuovo album

Musica
Matteo Rossini

Matteo Rossini

Crediti foto: Nino Saetti

Sfera Ebbasta ha ripercorso dieci anni di carriera. Quaranta ballerine e fuochi d’artificio per una ricca scaletta. Il Duomo, simbolo per eccellenza del capoluogo meneghino, al centro della scenografia. Ospiti Tedua, Pyrex, Drefgold, Feid, Marracash, Guè, Anna, Lazza e Shiva. Annunciato il nuovo album. Aperto il preorder esclusivo di una versione limitata in vinile e cd per sole 48 ore

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Sfera Ebbasta ha chiamato, Milano ha risposto. Mercoledì 8 luglio il trapper ha celebrato dieci anni di carriera con il primo dei due spettacoli in programma nella Scala del calcio. L’artista ha ripercorso un decennio entrato nella storia della musica mondiale con 240 dischi di platino, 39 dischi d’oro e più di 7 miliardi di streaming. Negli anni Sfera Ebbasta ha conquistato un posto nella scena internazionale al fianco dei più grandi artisti della trap mondiale. In chiusura, l’artista ha mostrato una piccola anteprima di un inedito sorprendendo tutti con l’annuncio del nuovo album. Aperto il preorder esclusivo di una versione limitata in vinile e cd per sole 48 ore. Bis allo stadio San Siro previsto per oggi, giovedì 9 luglio.

sfera ebbasta SUL PALCO DI SAN SIRO: "bello essere a casa"

 

L’artista ha scelto di aprire la serata con Ciny ripercorrendo la sua strada proprio dalle origini: Cinisello Balsamo. Il Duomo, simbolo per eccellenza del capoluogo meneghino, ha svettato imponentemente sul palco. Il profilo dell’iconica Cattedrale ha fatto da sfondo alle tante canzoni proposte. Quaranta ballerine hanno seguito l’artista brano dopo brano per uno spettacolo destinato a fare la storia del live entertainment. Fiamme ed effetti speciali per il trapper che ha indelebilmente segnato il corso della musica.

 

Tedua, reduce dal suo primo grande show allo stadio San Siro, è stato il primo ospite della serata. La voce di Chuniri è salita sul palco per Lingerie. Dopo aver congedato l’amico fraterno, Sfera Ebbasta ha rivolto un saluto alle decine di migliaia di persone presenti: “Grazie di cuore per essere qua, celebriamo dieci anni di carriera. Incredibile!”. Grande entusiasmo per l’ingresso di Pyrex. Sfera Ebbasta ha costruito una scaletta per raccontare la sua ascesa. Dopo Ricchi x Sempre, il cantante ha dichiarato: “Abbiamo iniziato con i singoli più street prendendoci il nostro quartiere, poi Milano, in seguito la Lombardia e poi è uscito il disco che mi ha letteralmente cambiato la vita: Rockstar”. I visual, proiettati su 600 metri quadri di schermo, hanno ripercorso le estetiche delle varie ere discografiche. Il pubblico, composto principalmente da giovani, ha seguito pedissequamente l’artista intonando ogni singola sillaba. Dopo Pablo, Sfera Ebbasta ha accolto Drefgold per Sciroppo.

 

Negli anni Sfera Ebbasta è rimasto sempre fedele a sé stesso muovendosi però anche tra diversi generi fino a ottenere importanti attestati di stima. L'artista colombiano Feid, accolto come ‘una leggenda vivente’, ha raggiunto Milano per proporre PIENXA EN MI. Spazio anche all’esibizione di Luna.

Approfondimento

Sfera Ebbasta sul palco con Drake a Milano

Una voce fuori campo ha presentato il secondo atto dello show: “Vincere non è solo una ricompensa, ma una responsabilità”. Sotto una grande luna di quattro metri di diametro, Sfera Ebbasta ha illuminato lo stadio con Notti: “È sempre bello essere a casa”. L’artista ha proposto Bottiglie Privè tra le guglie del Duomo accogliendo il grande abbraccio del pubblico. Sfera Ebbasta ha introdotto 15 piani con Marracash: ”È dedicato a tutti i ragazzi di quartiere che hanno un sogno. Non riponete i vostri sogni perché niente è impossibile, questo è per tutti i ragazzi cresciuti nei palazzi”. Guè si è unito per Tik Tok. Dopo aver salutato il King del rap, i due artisti hanno infiammato con Cookies N' cream in compagnia di Anna.

 

Il trapper ha dedicato Giovani Re al pubblico: “È da un mese che penso a cosa poter dire in una situazione del genere, ma a volte le parole sono superflue, grazie a ogni singola persona che si trova qui questa sera. Alcune volte, ancora, non mi sembra vero, per me siete come una seconda famiglia, anche se non ci conosciamo”. Magia sulle note di Piove con Lazza. Shiva, ultimo ospite della serata, è salito sul palco per una tripletta: D&G, Non metterci becco e Neon. In chiusura, Sfera Ebbasta ha svelato una piccola anteprima di un inedito sorprendendo tutti con l’annuncio del nuovo album.

Approfondimento

Sfera Ebbasta e Shiva pubblicano il videoclip di Neon

Dopo il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, Sfera Ebbasta continuerà la tournée estiva con i concerti in programma a Firenze, Villorba, Salerno, Palermo e Gallipoli. Questo il calendario con i dettagli degli appuntamenti live:

  • 12 luglio, Firenze - Visarno Arena
  • 16 luglio, Villorba (TV) - Arena della Marca
  • 25 luglio, Salerno - SalernoSounds
  • 1° agosto, Palermo - Velodromo Borsellino
  • 14 agosto, Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival

 

Questa la scaletta completa del concerto di mercoledì 8 luglio allo stadio San Siro di Milano:

 

1. INTRO

2. CINY

3. PANETTE

4. CAVALLINI

5. LINGERIE ft Tedua

6. PARLATO

7. XDVR

8. FIORI DEL MALE + DARKMONEY ft Pyrex

9. BRNBQ

10. BANG BANG

11. ACCENSIONE “MONEY GANG”

12. 20 COLLANE

13. SERPENTI A SONAGLI

14. RICCHI PER SEMPRE

15. ROCKSTAR

16. PARLATO

17. CUPIDO

18. HAPPY BIRTHDAY

19. PABLO

20. SCIROPPO ft Drefgold

21. TRAN TRAN

22. PIENXA EN MI ft Feid

23. LUNA (solo Feid)

24. INTERMEZZO

25. NOTTI

26. BOTTIGLIE PRIVÉ

27. 15 PIANI ft Marracash

28. TIK TOK ft Marracash + Guè

29. COOKIES’N CREAM ft Guè + Anna

30. VDLC

31. GIOVANI RE

32. MOMENTO “MONEY GANG”

33. CALCOLATICI + G63

34. PIOVE ft Lazza

35. D&G ft Shiva

36. NON METTERCI BECCO ft Shiva

37. NEON ft Shiva

38. AYAYAY

39. BIS

40. VISIERA A BECCO

Approfondimento

Sfera Ebbasta e Shiva, è uscito il joint album Santana Money Gang
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©Getty

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