Sfera Ebbasta sul palco al concerto di Drake a Milano: la sorpresa che incendia il Forum

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Al Forum di Assago, durante la terza data italiana di Drake, è salito a sorpresa sul palco Sfera Ebbasta. Un cameo che ha acceso il pubblico e segnato un momento storico per la trap italiana

A volte la storia della musica si scrive in un lampo. È successo ieri sera all’Unipol Forum di Assago, quando Drake – superstar mondiale del rap-pop – ha sorpreso il pubblico italiano chiamando sul palco Sfera Ebbasta. Un’apparizione breve, fulminea, ma capace di incendiare l’arena e trasformare una data già attesissima in un evento simbolico per la scena musicale italiana.

L'ingresso a sopresa

Il Forum era gremito, in attesa del terzo concerto italiano di Drake. L’atmosfera, già carica di energia, è esplosa quando sul palco è apparso Sfera Ebbasta. I video che circolano sui social raccontano un boato fragoroso, le mani alzate e l’emozione palpabile di chi si è trovato davanti a un momento che nessuno aveva previsto. Sfera ha regalato al pubblico un medley dei suoi pezzi, tra cui Non metterci becco, incarnando la voce e il volto di una generazione che ha visto la trap passare dai quartieri di Cinisello alla consacrazione internazionale.

Il segnale di Drake

Non è un dettaglio da poco che sia stato proprio Drake a concedere quello spazio. Per il rapper canadese, abituato a dominare classifiche e palcoscenici globali, ospitare un artista locale significa riconoscere il suo peso culturale. Nel caso di Sfera Ebbasta, è la conferma di quanto la trap italiana abbia saputo costruire un’identità forte, esportabile, capace di dialogare con le sonorità e gli immaginari americani. Per i fan italiani, la serata è stata un momento di orgoglio: vedere uno dei propri artisti più rappresentativi dividere la scena con una star mondiale è la prova tangibile che la musica urban italiana non è più una nicchia, ma un linguaggio globale. Non sorprende che l’ospitata abbia subito alimentato voci su una possibile collaborazione discografica tra i due – ipotesi che, se confermata, sancirebbe un’ulteriore consacrazione per Sfera.

Il momento social che ha fatto scalpore

Nel 2023, circolò una foto di Sfera Ebbasta insieme a Drake — scatto che ha acceso l’entusiasmo dei fan, accompagnato dalla didascalia sibillina: “Non succede… ma se succede”, lasciando intendere che una vera collaborazione potesse essere in cantiere. Il live "condiviso", intanto, è già realtà. 

