Sfera Ebbasta, rissa al concerto del rapper e lui abbandona il palco

“Siete dei babbi, non sapete divertirvi”. Sabato 2 agosto Sfera Ebbasta, visibilmente scocciato, ha lasciato il palco del suo concerto all’Arena della Versilia di Cinquale, in provincia di Massa Carrara, a causa di una rissa scoppiata tra il pubblico sotto il palco. Poco prima, il rapper aveva esortato i fan a scatenarsi sulle note della sua canzone Visiera a becco, ma l’iniziativa è degenerata con l’inizio del pogo, una forma di danza nata negli anni Settanta nel Regno Unito e spesso praticata nei concerti rock, punk, metal e hardcore. È una pratica molto fisica, che consiste nel saltare su e giù tra spinte e urti energici che, però, dovrebbero mantenere una natura non violenta e non pericolosa. Nei video del concerto di Sfera Ebbasta diffusi sui social, invece, si vede un ragazzo a terra nel mezzo di un cerchio creato appositamente dal pubblico per ballare e pogare. Di lì a poco, un altro giovane gli tira un calcio all’altezza della testa. A quel punto, il rapper ha interrotto subito l’esibizione. “Questa era l’ultima canzone di oggi e qualcuno l’ha voluta rovinare, mi dispiace tanto”, ha detto. “Questi sono i motivi per cui la gente non ha voglia di suonare nei posti. Non sapete divertirvi, ragazzi”. Subito dopo, il pubblico ha iniziato a urlare “scemo, scemo”, probabilmente in direzione di chi aveva scatenato la rissa. Sfera Ebbasta si è poi rivolto direttamente a un fan: “Ci sono bambini, ci sono ragazzine fratello. Che c***o parti? Siete dei babbi, ve lo dico con tutto il cuore. Siete dei babbi. Ciao a tutti, divertitevi”. Infine, ha lasciato il palco, con il pubblico deluso dalla fine repentina dello show. Tra gli spettatori c’era anche il content creator Manuel Petroni, che ha in seguito commentato in un video social l’accaduto. “Sono senza parole. Alcune cose finché non succedono non ci pensi. Ma se quel calcio viene tirato bene e quella persona viene colpita bene, cosa può succedere?”, ha detto. “Ragazzi, cercate di divertirvi ai concerti, smettetela”.