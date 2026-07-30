Monica Guerritore ha un tumore: "Ho finito sei cicli di chemio"

In un videomessaggio diffuso sui social, l'attrice ha raccontato di aver completato un percorso di sei chemioterapie, iniziato ad aprile e portato avanti senza mai interrompere il lavoro

Monica Guerritore ha rivelato di aver affrontato negli ultimi mesi una malattia oncologica, tenuta riservata fino alla fine delle cure.

In un videomessaggio diffuso sui social, l'attrice ha raccontato di aver completato un percorso di sei chemioterapie, iniziato ad aprile e portato avanti senza mai interrompere il lavoro. "Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene", ha dichiarato, ringraziando medici, ricerca e famiglia.

Una diagnosi arrivata da un controllo di routine

Tutto è cominciato a metà aprile. Durante un controllo periodico, l'attrice ha notato un valore alterato: il CA125, uno dei marcatori utilizzati in ambito oncologico. Da quel dato fuori norma è partita immediatamente la trafila: il contatto con l'oncologo, il professor Cortesi. E, nel giro di pochi giorni, il primo trattamento. "Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei", ha spiegato nel video, con la voce a tratti segnata dall'emozione.

Non è la prima volta, questa, in cui Guerritore si trova a fare i conti con un tumore. In passato, tuttavia, non era stata necessaria la chemioterapia. Questa volta il percorso è stato più impegnativo, e l'attrice ha scelto di attraversarlo nel silenzio più assoluto. Ha continuato a salire sul palco, a presentare il suo ultimo film e a partecipare agli eventi pubblici, celando gli effetti delle cure dietro una parrucca. Una decisione presa, ha spiegato, perché l'attenzione restasse sul lavoro e non sulla sua vita privata.