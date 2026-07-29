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Fondazione Accademia Cinema Italiano, Silvia Calandrelli nominata presidente

Cinema
©Ansa

La nomina è stata ufficializzata dai Soci Fondatori Agis e Anica, d'intesa con la direzione generale Cinema Audiovisivo del ministero della Cultura

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Silvia Calandrelli è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina è stata formalizzata oggi dai Soci Fondatori dell'istituzione, Agis e Anica, d'intesa con la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. 

"Onorata ed entusiasta"

"Sono estremamente onorata ed entusiasta di assumere questo incarico", ha dichiarato Silvia Calandrelli nel commentare la sua nomina a presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. "L'Accademia rappresenta un pilastro fondamentale del nostro cinema e i Premi David di Donatello costituiscono il massimo riconoscimento per il talento e l'eccellenza di chi produce, realizza e interpreta la cultura cinematografica in Italia. Ringrazio per la fiducia Francesco Giambrone e Alessandro Usai, rispettivamente Presidenti di Agis e Anica, e Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. Rivolgo inoltre un caloroso saluto a Piera Detassis, che ha guidato l'istituzione negli ultimi otto anni con straordinaria passione e competenza". Detassis ha presieduto L'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello dal 2018. I precedenti presidenti sono stati Italo Gemini (1955 - 1970), Eitel Monaco (1971 - 1977), Paolo Grassi (1978 - 1980), Gian Luigi Rondi (1981 - 2016) e Giuliano Montaldo (2016 - 2018) che è stato poi presidente onorario dei David (2018 - 2023). 

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