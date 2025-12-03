Spotify Wrapped 2025, le canzoni e gli artisti più ascoltati

Introduzione
Spotify ha pubblicato le attese classifiche annuali. Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato in Italia nel 2025. Bad Bunny ha invece conquistato la prima posizione a livello globale. Il duetto Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars è il brano con il maggior numero di riproduzioni su territorio mondiale
Quello che devi sapere
Spotify Wrapped 2025
È tempo di Spotify Wrapped. Oggi, mercoledì 3 dicembre, la piattaforma di streaming ha pubblicato le attese classifiche annuali: dagli artisti più ascoltati in Italia alle canzoni con il maggior numero di riproduzioni a livello mondiale. Ecco tutti i protagonisti del 2025.
Gli artisti più ascoltati in Italia
Sfera Ebbasta, Shiva e Guè hanno conquistato il podio degli artisti più ascoltati nel nostro Paese. Questa la Top 10 completa del 2025:
- Sfera Ebbasta
- Shiva
- Guè
- Geolier
- Marracash
- Tony Boy
- Olly
- Lazza
- Artie 5ive
- Kid Yugi
Le artiste più ascoltate in Italia
Reduce dal grande successo dell’album Vera Baddie uscito nel 2024, Anna si è confermata in testa alla classifica delle artiste più ascoltate del nostro Paese. Subito dopo Elodie e Rose Villain. I primi nomi internazionali sono quelli di Taylor Swift e Lady Gaga, rispettivamente al quarto e al quinto posto. Ecco la Top 10:
- Anna
- Elodie
- Rose Villain
- Taylor Swift
- Lady Gaga
- Annalisa
- Elisa
- Bilie Eilish
- Giorgia
- Rihanna
Gli artisti italiani più ascoltati all’estero
I Måneskin hanno conquistato la medaglia d’oro nella Top 10 degli artisti italiani più ascoltati all’estero. Seconda posizione per Gabry Ponte, rappresentante di San Marino con il brano Tutta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Ecco la Top 10:
- Måneskin
- Gabry Ponte
- Ludovico Einaudi
- Damiano David
- Laura Pausini
- Meduza
- Eros Ramazzotti
- Andrea Bocelli
- Gigi D’Agostino
- Baby Gang
Le canzoni più ascoltate in Italia
Balorda nostalgia di Olly e Juli ha dominato gli ascolti. Dopo il brano vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, troviamo Incoscienti giovani di Achille Lauro e Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. Ecco la Top 10:
- Balorda nostalgia di Olly e Juli
- Incoscienti Giovani di Achille Lauro
- NEON di Sfera Ebbasta e Shiva
- La Plena – W Sound 05 di W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
- DtMF di Bad Bunny
- La cura per me di Giorgia
- Ora che non ho più te di Cesare Cremonini
- Per due come noi di Olly, Angelina Mango e Juli
- Battito di Fedez
- Scarabocchi di Olly e Juli
Gli album più ascoltati in Italia
Oltre al primo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate, Olly e Juli hanno conquistato anche la vetta della Top 10 degli album con Tutta vita (Sempre). Ecco la classifica:
- Tutta vita (Sempre) di Olly e Juli
- Dio lo sa di Geolier
- Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny
- La bellavista di Artie 5ive
- Locura di Lazza
- Tropico Del Capricorno di Guè
- Tutti i Nomi del Diavolo di Kid Yugi
- Vera Baddie di Anna
- Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari
Gli artisti più ascoltati a livello globale
Bad Bunny, pronto a esibirsi all’Halftime Show del Super Bowl 2026, è stato l’artista più ascoltato a livello globale. Il cantante ha superato Taylor Swift e The Weeknd, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. In classifica anche Billie Eilish, Kendrick Lamar e Ariana Grande. Ecco la Top 10:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Le canzoni più ascoltate a livello globale
Bruno Mars e Lady Gaga hanno emozionato il pubblico con la collaborazione Die With A Smile, vincitrice della statuetta come Best Pop Duo/Group Performance alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Seconda posizione per Birds of a Feather di Billie Eilish. Ecco la Top 10:
- Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars
- Birds of a Feather di Billie Eilish
- APT. di Rosé e Bruno Mars
- Ordinary di Alex Warren
- DtMF di Bad Bunny
- back to friends di sombr
- Golden del gruppo HUNTR/X del film KPop Demon Hunters
- Luther di Kendrick Lamar e SZA
- That’s So True di Gracie Abrams
- Wildflower di Billie Eilish
Gli album più ascoltati a livello globale
Primo posto per DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny, seconda pozione per la colonna sonora del film KPop Demon Hunters. Segue Hit Me Hard And Soft di Billie Eilish. Ecco la Top 10:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny
- Colonna sonora di KPop Demon Hunters
- Hit Me Hard And Soft di Billie Eilish
- SOS Deluxe: Lana di SZA
- Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter
- Mayhem di Lady Gaga
- You’ll Be Alright, Kid di Alex Warren
- I’m The Problem di Morgan Wallen
- GNX di Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti di Bad Bunny