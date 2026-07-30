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Gli occhi degli altri, con Jasmine Trinca e Filippo Timi, stasera in prima tv su Sky

Cinema

Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva in prima TV Gli occhi degli altri, il film diretto da Andrea De Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi. Liberamente ispirato al caso Casati Stampa, il dramma racconta una relazione segnata da desiderio, potere e ossessione, sullo sfondo selvaggio dell’isola di Zannone. Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove Trinca ha vinto il Premio Monica Vitti, il film è disponibile anche on demand e in 4K per i clienti Sky abilitati

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Un amore ossessivo ispirato al caso Casati Stampa

Un amore ossessivo, il desiderio di possesso e una delle pagine di cronaca più controverse dell'Italia degli anni Sessanta. È in arrivo su Sky Cinema in prima TV Gli occhi degli altri, il nuovo film di Andrea De Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi, liberamente ispirato al celebre caso Casati Stampa. Il film esordirà giovedì 30 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Jasmine Trinca e Filippo Timi tra desiderio e potere

Diretto da Andrea De Sica, vincitore del Nastro D’Argento “Hamilton Behind The Camera Award”, e presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2025, Gli occhi degli altri è liberamente ispirato al celebre e discusso delitto passionale della coppia Casati – Stampa. Nel cast Filippo Timi interpreta Lelio, ricco e influente marchese, mentre Jasmine Trinca — premiata con il Premio "Monica Vitti" come Miglior Attrice alla Festa del Cinema di Roma per questa interpretazione — veste i panni di Elena, protagonista di un complesso intreccio di desiderio, potere e ossessioni destinato a precipitare verso un epilogo tragico.

L’isola di Zannone e la spirale della violenza

Prodotto da Vivo film, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution in collaborazione con Sky, il film è ambientato nella natura selvaggia dell'isola di Zannone, nelle Isole Pontine, scenario suggestivo che diventa il teatro della progressiva deriva dei protagonisti. Tra desiderio, giochi di potere e ossessioni, una relazione apparentemente libera si trasforma lentamente in una spirale di violenza destinata a travolgere ogni equilibrio.

Attraverso le interpretazioni di Jasmine Trinca e Filippo Timi, Andrea De Sica costruisce un dramma psicologico che riflette sul rapporto tra desiderio, possesso e violenza, mostrando come il potere e il privilegio possano alterare profondamente le relazioni umane. Un racconto che, pur ambientato negli anni Sessanta, dialoga con temi ancora oggi di grande attualità, interrogandosi sul confine sottile tra libertà, controllo e sopraffazione.

la trama

Nella bellezza selvaggia di un’isola posseduta da un ricchissimo marchese, l’arrivo di Elena segna l’inizio di una appassionata storia d’amore. Complicità e trasgressione, sesso e potere, in un film liberamente ispirato alla cronaca dell'Italia degli anni ‘60, in cui il gioco erotico scivola nell’ossessione.

Gli occhi degli altri | giovedì 30 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

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