Anche George Clooney è tra le migliaia di persone costrette a lasciare casa a causa dei roghi che stanno devastando il sud della Francia. L'attore, la moglie Amal e i gemelli Alexander ed Ella hanno abbandonato la loro residenza a Brignoles, nel dipartimento del Var, mentre le fiamme minacciavano la zona. In una lettera al sindaco, la coppia ha promesso di restare vicina alla comunità

George Clooney, la moglie Amal e i gemelli Alexander ed Ella hanno abbandonato la loro residenza a Brignoles, nel dipartimento del Var, per via degli incendi che stanno devastando parte della Francia.

La notizia dell'evacuazione arriva mentre l'emergenza incendi continua a colpire ampie porzioni del meridione francese, in una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. La famiglia dell'attore, che nel Var ha stabilito da tempo il suo punto di riferimento, si è ritrovata così coinvolta in prima persona nella crisi che sta interessando l'intera regione.

L'evacuazione della villa e la lettera al sindaco

I Clooney hanno lasciato la loro proprietà in fretta, senza sapere se la casa sarebbe sopravvissuta all'avanzata del fuoco. La coppia risiede a Brignoles dal 2021, quando decise di acquistare il Domaine du Canadel, una tenuta immersa nella campagna del Var che comprende un casale del Settecento, uliveti, vigneti, piscina e campo da tennis, su un terreno di circa 170 ettari. Lo scorso anno l'attore e la moglie hanno anche ottenuto la cittadinanza francese, a conferma di un legame ormai stabile con il territorio.

Prima di allontanarsi, l'attore ha voluto rivolgere un messaggio alla cittadina attraverso una lettera indirizzata al sindaco Didier Brémond, poi diffusa dalla rivista People. Nel testo Clooney ammette di non sapere quale sorte attenda la sua abitazione, ma sceglie di concentrarsi sulla sicurezza degli abitanti e sul futuro del paese. "Qualunque cosa accada, resteremo parte di questa comunità", ha scritto, ribadendo l'intenzione di contribuire alla ricostruzione. Un gesto che ha voluto accompagnare anche con un ringraziamento ai soccorritori, impegnati senza sosta.