In questo articolo che contiene anticipazioni sulla pellicola con Tom Holland al cinema dal 29 luglio analizziamo gli indizi sul futuro della saga dell'Uomo Ragno e i suoi possibili incroci con la Saga del Multiverso visti nelle scene finali del film e nella scena post credit Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mentre Spider-Man: Brand New Day fa la storia al box office in Italia con incassi superiori a quattro milioni di euro nel giorno del suo debutto in sala, lo scorso 29 luglio, diventando il film più visto della saga dell'Uomo Ragno e di un franchise Sony Pictures - stando ai dati relativi al solo giorno di apertura, naturalmente, in aggiornamento - i fan già pensano al futuro e a ciò che verrà dopo, mettendo insieme il contenuto del finale e gli indizi contenuti nella scena post credit.

A differenza di altri film Marvel e Sony, è stata inserita un'unica scena dopo la fine del film e i lunghi titoli di coda, importante per iniziare a capire cosa succederà dopo.

Intanto, è certo che Tom Holland tornerà ancora a vestire la tuta di Spider-Man, per la gioia dei suoi fan che sono sempre più convinti del fatto che l'attore britannico sia nato per interpretare questo ruolo. Ci sarà in Avengers: Doomsday? Ecco cosa rivela la scena post-credit.



+++ Un avviso per chi non ha ancora visto il film: da questo punto in poi, L'ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il finale emozionante di Peter e Ned Spider-Man: Brand New Day di conclude meglio di come era iniziato per il protagonista Peter Parker, costretto dai fatti accaduti a rivedere le sue posizioni.

Non deve sentirsi costretto a scegliere tra essere Peter o il supereroe: lui è entrambe le cose. Pazienza se dentro di sé le cose si agitano e gli ormoni aracnidi salgono con le coseguenze che abbiamo visto sullo schermo.

Col passare del tempo è cambiato anche lui e la vera sfida è accettarsi per quello che è, per quella natura speciale che lo caratterizza, che Jeane Grey (il personaggio interpretato da Sadie Sink) ha cercato di spiegargli nell'ultima parte della pellicola, quando i due trovano un'intesa e scoprono un legame, prima che lei si diriga lontano a bordo di un autobus.

Un nuovo Peter si affaccia a una nuova vita, fatta di battaglie di quartiere ma probabilmente, come è già accaduto in passato, anche di sfide più grandi.

L'eroe ha fatto fronte per tutto questo capitolo alle conseguenze della sua scelta di far perdere memoria di sé a tutti, inclusi i suoi affetti.

Nel finale sembra che non tutto sia davvero perduto. Un incontro casuale con Ned (Jacob Batalon) in una tavola calda mostra spiragli di una antica complicità tra lui e il ragazzo. I due si presentano (Peter non mente più come a inizio film, usa il suo vero nome) e poi si salutano con la stretta di mano rituale che usavano un tempo. Peter prova i gesti con un certo timore. Ned lo segue, stupito, facendo quelli che per lui sembrano movimenti innati. Poi, di colpo, l'illuminazione: "Peter!", esclama.

Qualcosa dentro di lui si è acceso. L'incantesimo di Spider-Man: No Way Home non ha davvero cancellato tutto. Non l'affetto. Quello è in grado di rimettere le cose a posto. In Peter si accende la speranza.

E MJ? Piena di dubbi e rammaricata per aver appreso di essere stata l'amore del protagonista, siede un tetto, pensierosa. La sua storia è ancora tutta da scrivere. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, la nostra recensione