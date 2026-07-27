Avengers: Doomsday, le foto del cast del film al San Diego Comic-Con
Mancano meno di cinque mesi all'arrivo in sala del nuovo lungometraggio targato Marvel Studios ma per gli interpreti è già tempo del primo photocall promozionale. Il panel dedicato ad "Avengers: Doomsday" di San Diego non ha tradito le aspettative svelando al pubblico dettagli sul passato tragico e le motivazioni che spingono il Dottor Destino nella sua battaglia. L'attesa per il film è ormai alle stelle
A cura di Vittoria Romagnuolo