Avengers: Doomsday, le foto del cast del film al San Diego Comic-Con

7/14 ©Getty

Dal pubblico ha chiesto la parola un uomo col costume (grigio) di Deadpool per fare una domanda sulla scena di Deadpool & Wolverine in cui Thor piange, uno dei momenti più chiacchierati della pellicola del 2024. Dal tono della voce e delle risposte è parso chiaro che sotto al costume ci fosse Ryan Reynolds, l'interprete di Deadpool. Ufficialmente l'attore non è nel cast del nuovo film dei Vendicatori ma i fan sperano che non sia così.