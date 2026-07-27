Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Avengers: Doomsday, le foto del cast del film al San Diego Comic-Con

Cinema fotogallery
14 foto
Disney Italia, Courtesy - Studio Caimmi

Mancano meno di cinque mesi all'arrivo in sala del nuovo lungometraggio targato Marvel Studios ma per gli interpreti è già tempo del primo photocall promozionale. Il panel dedicato ad "Avengers: Doomsday" di San Diego non ha tradito le aspettative svelando al pubblico dettagli sul passato tragico e le motivazioni che spingono il Dottor Destino nella sua battaglia. L'attesa per il film è ormai alle stelle

A cura di Vittoria Romagnuolo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

I Predoni, il cast del film con Bruce Willis stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, lunedì 27 luglio, il film del 2016 che racconta la rapina della Hubert...

10 foto

Odissea, i costumi e il loro significato nel film di Nolan. FOTO

Cinema

"Odissea" di Nolan è un'opera stratificata, nella quale ogni elemento concorre alla trasmissione...

12 foto

Calendario Pirelli 2027, nelle foto di backstage Bhavitha Mandava

Spettacolo

In attesa della presentazione ufficiale in autunno, le anticipazioni delle immagini del lavoro...

16 foto

Supermarket, il cast della serie tv con Katia Follesa. FOTO

Serie TV

Visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, la comedy in sei episodi...

9 foto

Giffoni Film Festival 2026, i look dei vip sul Blue Carpet. FOTO

Cinema

Per l'abbraccio col pubblico del Festival cinematografico dedicato ai bambini e ai ragazzi, le...

18 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Pooh, la possibile scaletta del concerto a Lucca

    Musica

    Dopo alcune settimane di pausa, il 19 agosto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e...

    Emma Roberts si è sposata con Cody John

    Spettacolo

    Le nozze, attese per l'ultimo weekend di luglio, si sono svolte in forma privata nella residenza...

    Donald Trump usa una canzone di Katy Perry per la guerra in Iran

    Musica

    L'account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha diffuso un video sui raid statunitensi contro...