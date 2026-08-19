Arisa, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Musica

Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone 'Magica Favola', Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da 'La notte' a 'Controvento'