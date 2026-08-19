Arisa, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Ad aprile Aarisa ha pubblicato il nuovo album Foto mosse, arrivato a quasi cinque anni di distanza dal disco Ero romantica. All’interno anche il brano Magica favola presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 76esima edizione del Festival di Sanremo
Dopo il concerto al Castello Pasquini di Castiglioncello, il 21 agosto Arisa si esibirà al Roccella Summer Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Rugiada (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ARISA, LA POSSIBILE SCALETTA
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Arisa. Venerdì 21 agosto l’artista sarà al Teatro al Castello di Roccella Jonica. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 19 giugno al concerto di Bergamo:
- Portami con te
- Ed era maggio
- Atomi
- Sincerità
- Nuvole
- Il tuo profumo
- Arrivederci
- La notte
- Foto mosse
- Bendetti amanti
- Lonely Boy
- Malafemmena
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Controvento
- Magica favola
- Meraviglioso amore mio
- Amore universale
- Canta ancora
- Rugiada
Nell’aprile di quest’anno Arisa ha pubblicato il nuovo album Foto mosse, arrivato a quasi cinque anni di distanza dal disco Ero romantica. All’interno anche il brano Magica favola presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Approfondimento
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Dopo lo spettacolo al Roccella Summer Festival, il 29 agosto Arisa sarà in concerto a Vicenza. Ultimi due appuntamenti live in programma il 4 settembre ad Aquileia e il 6 settembre a Macerata. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:
- 29 agosto - Vicenza, Piazza dei Signori
- 4 settembre - Aquileia (UD), Basilica
- 6 settembre - Macerata, Sferisterio
Dopo una pausa di alcune settimane, il 14 novembre la voce di Controvento alzerà il sipario sul tour nei teatri. Previsti concerti in numerose città: da Parma a Cremona passando per Milano, Firenze, Napoli, Brescia e Mantova. Questi tutti gli spettacoli:
- sabato 14 novembre 2026 - PARMA · TEATRO REGIO
- martedì 17 novembre 2026 - GENOVA · POLITEAMA GENOVESE
- giovedì 19 novembre 2026 - MONTECATINI (PT) · TEATRO VERDI
- lunedì 23 novembre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- mercoledì 25 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- sabato 28 novembre 2026 - MILANO · TEATRO LIRICO
- lunedì 30 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- mercoledì 02 dicembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- venerdì 04 dicembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- lunedì 07 dicembre 2026 - ROMA · TEATRO BRANCACCIO
- giovedì 10 dicembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO EUROPAUDITORIUM
- sabato 12 dicembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- lunedì 14 dicembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 16 dicembre 2026 - BRESCIA · TEATRO CLERICI
- venerdì 18 dicembre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- lunedì 21 dicembre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
Approfondimento
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Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone 'Magica Favola', Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da 'La notte' a 'Controvento'