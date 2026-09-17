South Park 29, nuova colonna sonora e un cameo di Trump alla premiere della nuova stagioneSerie TV
La nuova stagione della serie animata debutta con una sigla modificata, una parodia di Donald Trump e una storia dedicata alle biciclette elettriche. E la ventinovesima stagione cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America. La première, trasmessa mercoledì sera (16 settembre 2026), introduce subito grandi novità
South Park torna con la ventinovesima stagione e cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America. La première, trasmessa mercoledì sera, introduce subito la nuova denominazione attraverso una sigla modificata e una nuova presa in giro di Donald Trump (potete guardare la nuova versione della sigla nel video che trovate in fondo, pubblicato nelle scorse ore dal canale ufficiale dello show).
L’episodio si intitola South American Biker Gangs e segue Cartman, Stan, Kyle e Kenny alle prese con la loro passione per le biciclette elettriche. Quando i ragazzi iniziano a percorrere le strade del paese con i mezzi motorizzati, i genitori reagiscono formando una propria banda di motociclisti.
La nuova sigla
Il cambio di nome viene presentato fin dai primi minuti attraverso la sigla iniziale, che sostituisce il tradizionale riferimento a South Park con South America. Il nuovo testo recita: "I’m goin’ down to South America, have myself a time!" (in italiano: Vado in Sud America a divertirmi un mondo!)
La modifica è una satira delle recenti decisioni di Trump sui nomi geografici. Gli autori Trey Parker e Matt Stone avevano annunciato il cambiamento nei giorni precedenti al debutto della stagione, collegandolo ironicamente alla scelta di rinominare luoghi come il lago Ontario, il New Mexico e il golfo del Messico.
"Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, stiamo cambiando il nome di South Park in South America" avevano dichiarato i creatori.
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La morte di Kenny
Come spesso accade nella serie, anche questa puntata comprende la morte di Kenny. Il personaggio perde la vita quando la sua bicicletta elettrica esplode.
L’evento, però, diventa un momento di unione per gli abitanti di South America. La comunità decide di vietare le biciclette elettriche e inizia a vendere magliette con la scritta "South America Strong".
Il nuovo attacco a Donald Trump
La première prosegue la linea satirica già adottata nella stagione precedente. Il riferimento a Trump non si limita al cambio di nome della città, ma comprende anche un’apparizione del presidente all’interno dell’episodio.
La serie aveva già preso di mira Trump durante la cerimonia dei Creative Arts Emmy Awards 2026, quando ha vinto il premio per il miglior programma animato. Per celebrare il riconoscimento, l’account ufficiale di South Park aveva pubblicato un’immagine del presidente in una situazione imbarazzante.
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La satira politica della stagione 28
Le nuove gag proseguono il tono politico della ventottesima stagione. Tra le trame precedenti figuravano una storia in cui JD Vance seduceva Donald Trump per evitare una punizione dopo aver tentato di uccidere il figlio non ancora nato di Satana, e un’altra dedicata a Pete Hegseth, impegnato a far evadere Peter Thiel.
Con la trasformazione di South Park in South America, Trey Parker e Matt Stone continuano quindi a utilizzare la serie per commentare, attraverso l’assurdo e la provocazione, le decisioni e le dichiarazioni della politica statunitense.
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