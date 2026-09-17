Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

South Park 29, nuova colonna sonora e un cameo di Trump alla premiere della nuova stagione

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

La nuova stagione della serie animata debutta con una sigla modificata, una parodia di Donald Trump e una storia dedicata alle biciclette elettriche. E la ventinovesima stagione cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America. La première, trasmessa mercoledì sera (16 settembre 2026), introduce subito grandi novità

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

South Park torna con la ventinovesima stagione e cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America. La première, trasmessa mercoledì sera, introduce subito la nuova denominazione attraverso una sigla modificata e una nuova presa in giro di Donald Trump (potete guardare la nuova versione della sigla nel video che trovate in fondo, pubblicato nelle scorse ore dal canale ufficiale dello show). 

 

L’episodio si intitola South American Biker Gangs e segue Cartman, Stan, Kyle e Kenny alle prese con la loro passione per le biciclette elettriche. Quando i ragazzi iniziano a percorrere le strade del paese con i mezzi motorizzati, i genitori reagiscono formando una propria banda di motociclisti.

La nuova sigla

Il cambio di nome viene presentato fin dai primi minuti attraverso la sigla iniziale, che sostituisce il tradizionale riferimento a South Park con South America. Il nuovo testo recita: "I’m goin’ down to South America, have myself a time!" (in italiano: Vado in Sud America a divertirmi un mondo!)

 

La modifica è una satira delle recenti decisioni di Trump sui nomi geografici. Gli autori Trey Parker e Matt Stone avevano annunciato il cambiamento nei giorni precedenti al debutto della stagione, collegandolo ironicamente alla scelta di rinominare luoghi come il lago Ontario, il New Mexico e il golfo del Messico.

"Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, stiamo cambiando il nome di South Park in South America" avevano dichiarato i creatori. 

Approfondimento

South Park 29, nuova colonna sonora e un cameo di Trump

La morte di Kenny

Come spesso accade nella serie, anche questa puntata comprende la morte di Kenny. Il personaggio perde la vita quando la sua bicicletta elettrica esplode.

L’evento, però, diventa un momento di unione per gli abitanti di South America. La comunità decide di vietare le biciclette elettriche e inizia a vendere magliette con la scritta "South America Strong".

Il nuovo attacco a Donald Trump

La première prosegue la linea satirica già adottata nella stagione precedente. Il riferimento a Trump non si limita al cambio di nome della città, ma comprende anche un’apparizione del presidente all’interno dell’episodio.

 

La serie aveva già preso di mira Trump durante la cerimonia dei Creative Arts Emmy Awards 2026, quando ha vinto il premio per il miglior programma animato. Per celebrare il riconoscimento, l’account ufficiale di South Park aveva pubblicato un’immagine del presidente in una situazione imbarazzante.

Approfondimento

"South Park" diventa "South America": la stoccata a Trump

La satira politica della stagione 28

Le nuove gag proseguono il tono politico della ventottesima stagione. Tra le trame precedenti figuravano una storia in cui JD Vance seduceva Donald Trump per evitare una punizione dopo aver tentato di uccidere il figlio non ancora nato di Satana, e un’altra dedicata a Pete Hegseth, impegnato a far evadere Peter Thiel.

 

Con la trasformazione di South Park in South America, Trey Parker e Matt Stone continuano quindi a utilizzare la serie per commentare, attraverso l’assurdo e la provocazione, le decisioni e le dichiarazioni della politica statunitense.

Approfondimento

South Park, i dazi di Trump aumentano i prezzi dei Labubu nel trailer
FOTOGALLERY

@Comedy Central

1/11
Serie TV

Le celebrità prese in giro dai South Park prima di Harry e Meghan

Prima di Harry e Meghan gli autori della serie animata South Park hanno preso di mira molte star e personaggi pubblici. Ne ricordiamo dieci in questa gallery a cura di Letizia Rogolino

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

War - Il divorzio del secolo, il trailer del nuovo legal drama di Sky

Serie TV

Un divorzio da prima pagina. Due dei più potenti studi legali di Londra l’uno contro l’altro, in...

Festa del Cinema di Roma, anteprima per il film su Giulia Cecchettin

Cinema

La pellicola diretta da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco...

Spider-Man: Brand New Day è il maggior incasso di sempre in America

Cinema

Nuovo primato per il film con protagonista Tom Holland. Nel cast anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob...

I tagli di capelli delle star da copiare per l'autunno e l'inverno

Spettacolo

Gli ultimi mesi dell'anno saranno all'insegna della leggerezza e della bellezza naturale. Le...

14 foto

MTV Video Music Awards 2026, Madonna sarà tra i performer della serata

Musica

Domenica 27 settembre Snoop Dogg accompagnerà il pubblico nel corso della cerimonia di...

Spettacolo: Per te