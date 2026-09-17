La nuova stagione della serie animata debutta con una sigla modificata, una parodia di Donald Trump e una storia dedicata alle biciclette elettriche. E la ventinovesima stagione cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America. La première, trasmessa mercoledì sera (16 settembre 2026), introduce subito grandi novità

L’episodio si intitola South American Biker Gangs e segue Cartman, Stan, Kyle e Kenny alle prese con la loro passione per le biciclette elettriche. Quando i ragazzi iniziano a percorrere le strade del paese con i mezzi motorizzati, i genitori reagiscono formando una propria banda di motociclisti.

South Park torna con la ventinovesima stagione e cambia ufficialmente nome, almeno nella finzione: la cittadina del Colorado diventa South America . La première, trasmessa mercoledì sera, introduce subito la nuova denominazione attraverso una sigla modificata e una nuova presa in giro di Donald Trump (potete guardare la nuova versione della sigla nel video che trovate in fondo, pubblicato nelle scorse ore dal canale ufficiale dello show).

La nuova sigla

Il cambio di nome viene presentato fin dai primi minuti attraverso la sigla iniziale, che sostituisce il tradizionale riferimento a South Park con South America. Il nuovo testo recita: "I’m goin’ down to South America, have myself a time!" (in italiano: Vado in Sud America a divertirmi un mondo!)

La modifica è una satira delle recenti decisioni di Trump sui nomi geografici. Gli autori Trey Parker e Matt Stone avevano annunciato il cambiamento nei giorni precedenti al debutto della stagione, collegandolo ironicamente alla scelta di rinominare luoghi come il lago Ontario, il New Mexico e il golfo del Messico.

"Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, stiamo cambiando il nome di South Park in South America" avevano dichiarato i creatori.