I creatori Trey Parker e Matt Stone hanno annunciato che, in vista della ventinovesima stagione, il cartoon cambia nome in "South America". È l'ultima stoccata al presidente Usa, che ha ribattezzato "Lake America" il Lago Ontario e prospettato di trasformare il New Mexico in "New America". Nel mirino anche Apple e Google, che hanno adeguato le mappe, e la stessa Paramount ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

South Park cambia nome. In vista della ventinovesima stagione, i creatori Trey Parker e Matt Stone hanno annunciato che la loro serie animata si chiamerà "South America": una nuova stoccata al presidente statunitense Donald Trump e alla sua campagna per aggiungere la parola "America" ai nomi di luoghi e riferimenti geografici. L'annuncio è arrivato martedì sui social, con un materiale promozionale in cui la parola "America" sostituisce "Park" nel logo storico dello show.

"Ispirati dal coraggio di Apple e Google" Nel comunicato, i due autori hanno spiegato la scelta con toni volutamente sarcastici: "Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America". Il riferimento è alle due aziende tech che hanno adeguato le proprie app di mappe alle decisioni dell'amministrazione americana. Parker e Stone non hanno risparmiato nemmeno la casa madre: "Vogliamo ringraziare in modo particolare la nostra società madre Paramount – una Skydance Capitulation", hanno aggiunto, giocando sul nome del gruppo Skydance con cui Paramount si è fusa. Leggi anche Google cambia nome del Lago Ontario in Lake America, ma solo negli Usa

La campagna di Trump sui nomi La provocazione arriva mentre Trump moltiplica le iniziative per rinominare luoghi geografici in chiave patriottica. Di recente il presidente ha annunciato che la sua amministrazione avrebbe chiamato "Lake America" il Lago Ontario, una decisione legata alla disputa commerciale con il Canada. In precedenza Trump aveva già ribattezzato "Golfo d'America" il Golfo del Messico, mossa poi recepita sulle mappe di Google e Apple. Nei giorni scorsi ha inoltre diffuso sui social una serie di immagini in cui il New Mexico compariva ribattezzato "New America". Se il presidente può rinominare alcuni elementi geografici, come i corpi d'acqua, non ha invece il potere di cambiare il nome di uno Stato. Leggi anche Non solo Lake Ontario, cosa succede quando un luogo ha due nomi?

La faida con la Casa Bianca Non è la prima volta che lo show prende di mira il presidente. La serie ha ripetutamente ironizzato sull'amministrazione fin dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. In un episodio della ventisettesima stagione, un personaggio parodia del presidente veniva mostrato in una relazione a luci rosse con Satana e raffigurato con genitali minuscoli; lo stesso ciclo di episodi comprendeva una finta PSA in cui un Trump ricostruito digitalmente appariva nudo. Dopo la messa in onda, la Casa Bianca aveva reagito con un comunicato in cui bollava la serie come irrilevante da oltre vent'anni. Pochi giorni fa, dopo aver vinto un Emmy per la stagione dedicata a Trump, l'account ufficiale dello show ha rilanciato la polemica pubblicando un'immagine del presidente con i pantaloni abbassati.

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