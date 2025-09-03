South Park, i dazi di Trump aumentano i prezzi dei Labubu nel trailer

Il video che anticipa ciò che vedremo nella puntata in onda questa sera, in USA, della 27° stagione della sitcom animata statunitense accende i riflettori sulle politiche commerciali del Presidente statunitense e sull’inaspettata ossessione collettiva per la linea di pupazzi distribuiti dalla catena di negozi cinese Pop Mart. Il trailer diffuso in anteprima anticipa un episodio che promette scintille, tra ironia irriverente e riferimenti alla cronaca politica e sociale

Il video che anticipa ciò che vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera, negli USA, della sitcom animata statunitense nata nel 1997 dalle menti di Matt Stone e Trey Parker accende i riflettori sulle politiche commerciali del Presidente degli Stati Uniti d’America e sull’inaspettata ossessione collettiva per la linea di pupazzi distribuiti dalla catena di negozi cinese Pop Mart e basati sull'omonimo personaggio creato dall'illustratore Kasing Lung per la serie di libri The Monsters. Il trailer (che trovate in alto) diffuso in anteprima anticipa un episodio che promette scintille, tra ironia irriverente e riferimenti alla cronaca politica e sociale.

Una scelta che rientra pienamente nella tradizione dissacrante della serie animata firmata Matt Stone e Trey Parker, capace di mescolare politica e grottesco con disarmante naturalezza.

Nella motivazione si legge: “Il potere fondamentale del Congresso di imporre tasse, come i dazi, è conferito esclusivamente al ramo legislativo dalla Costituzione. I dazi rappresentano una prerogativa essenziale del Congresso”. Trump non ha tardato a replicare, utilizzando la sua piattaforma Truth Social per denunciare la decisione. Il presidente statunitense ha definito la corte “highly partisan” (ossia “altamente di parte”) e ha aggiunto: “Se lasciata in vigore, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America”.

L’uscita dell’episodio arriva a ridosso di una decisione cruciale della U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Venerdì scorso (il 29 agosto 2025), con un voto di 7 a 4, i giudici hanno stabilito che la maggior parte dei dazi introdotti a livello globale dall’amministrazione Trump risulta illegittima. La sentenza, però, non avrà effetto immediato: entrerà in vigore il 14 ottobre, lasciando alla Casa Bianca la possibilità di chiedere alla Corte Suprema di ribaltare il verdetto.

La mania dei Labubu

Oltre al bersaglio politico, l’episodio della 27esima stagione di South Park cavalca un fenomeno culturale che ha travolto l’estate: i pupazzi Labubu. Questi piccoli peluche sorridenti, prodotti dal marchio cinese Pop Mart, sono diventati oggetti del desiderio per collezionisti e fan. La loro popolarità è cresciuta vertiginosamente grazie alle edizioni limitate, al sostegno di celebrità e alla frenesia generata dalle aste online, che hanno fatto schizzare i prezzi verso l’alto.

La combinazione tra economia, satira e cultura pop conferma ancora una volta la capacità di South Park di intercettare le tendenze del momento e di trasformarle in spunti comici e provocatori, senza risparmiare nessuno.

