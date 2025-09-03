South Park, i dazi di Trump aumentano i prezzi dei Labubu nel trailer

South Park, i dazi di Trump fanno schizzare alle stelle i prezzi dei Labubu nel trailerSerie TV Alcuni frame dal teaser trailer della puntata di stasera di South Park (credits: YouTube)
Il video che anticipa ciò che vedremo nella puntata in onda questa sera, in USA, della 27° stagione della sitcom animata statunitense accende i riflettori sulle politiche commerciali del Presidente statunitense e sull'inaspettata ossessione collettiva per la linea di pupazzi distribuiti dalla catena di negozi cinese Pop Mart. Il trailer diffuso in anteprima anticipa un episodio che promette scintille, tra ironia irriverente e riferimenti alla cronaca politica e sociale
La satira pungente di South Park non conosce tregua, mai.
La serie animata, giunta ormai alla sua ventisettesima stagione, torna con un nuovo episodio che accende i riflettori sulle politiche commerciali di Donald Trump e sull’inaspettata ossessione collettiva per i pupazzi Labubu.
Il video che anticipa ciò che vedremo nella puntata che andrà in onda questa sera, negli USA, della sitcom animata statunitense nata nel 1997 dalle menti di Matt Stone e Trey Parker accende i riflettori sulle politiche commerciali del Presidente degli Stati Uniti d’America e sull’inaspettata ossessione collettiva per la linea di pupazzi distribuiti dalla catena di negozi cinese Pop Mart e basati sull'omonimo personaggio creato dall'illustratore Kasing Lung per la serie di libri The Monsters. Il trailer (che trovate in alto) diffuso in anteprima anticipa un episodio che promette scintille, tra ironia irriverente e riferimenti alla cronaca politica e sociale.
Tariffe alle stelle e conseguenze inaspettate
Il promo mostra come la politica tariffaria del presidente statunitense finisca per creare scompiglio nella comunità di South Park. L’innalzamento dei prezzi si fa sentire in modo diretto tra i banchi della South Park Elementary, dove l’acquisto dei pupazzi Labubu diventa un vero e proprio salasso.
Secondo la sinossi ufficiale dell’episodio, “Butters scopre in prima persona cosa significhino i dazi quando deve acquistare un pupazzo Labubu per il compleanno della sua fidanzata”. La puntata andrà in onda oggi, mercoledì 22 settembre 2025, alle 22.00 su Comedy Central negli Stati Uniti.
Ritorna Trump (con un compagno di viaggio inatteso)
Il filmato si chiude con un’immagine destinata a far discutere: Donald Trump che scende con passo goffo dalla rampa dell’Air Force One, seguito da un compagno del tutto singolare: si tratta di Satana, presentato come il suo amante muscoloso di questa stagione.
Una scelta che rientra pienamente nella tradizione dissacrante della serie animata firmata Matt Stone e Trey Parker, capace di mescolare politica e grottesco con disarmante naturalezza.
La cornice giuridica e le tensioni politiche
L’uscita dell’episodio arriva a ridosso di una decisione cruciale della U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Venerdì scorso (il 29 agosto 2025), con un voto di 7 a 4, i giudici hanno stabilito che la maggior parte dei dazi introdotti a livello globale dall’amministrazione Trump risulta illegittima. La sentenza, però, non avrà effetto immediato: entrerà in vigore il 14 ottobre, lasciando alla Casa Bianca la possibilità di chiedere alla Corte Suprema di ribaltare il verdetto.
Nella motivazione si legge: “Il potere fondamentale del Congresso di imporre tasse, come i dazi, è conferito esclusivamente al ramo legislativo dalla Costituzione. I dazi rappresentano una prerogativa essenziale del Congresso”.
Trump non ha tardato a replicare, utilizzando la sua piattaforma Truth Social per denunciare la decisione. Il presidente statunitense ha definito la corte “highly partisan” (ossia “altamente di parte”) e ha aggiunto: “Se lasciata in vigore, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America”.
La mania dei Labubu
Oltre al bersaglio politico, l’episodio della 27esima stagione di South Park cavalca un fenomeno culturale che ha travolto l’estate: i pupazzi Labubu. Questi piccoli peluche sorridenti, prodotti dal marchio cinese Pop Mart, sono diventati oggetti del desiderio per collezionisti e fan. La loro popolarità è cresciuta vertiginosamente grazie alle edizioni limitate, al sostegno di celebrità e alla frenesia generata dalle aste online, che hanno fatto schizzare i prezzi verso l’alto.
La combinazione tra economia, satira e cultura pop conferma ancora una volta la capacità di South Park di intercettare le tendenze del momento e di trasformarle in spunti comici e provocatori, senza risparmiare nessuno.
Potete guardare il trailer della puntata di South Park che parla di dazi di Trump e Labubu nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questa mail.
