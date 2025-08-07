South Park, in arrivo un nuovo episodio contro Donald Trump

Dopo Sermon on the Mount, la prima puntata della 27esima stagione che aveva ritratto il Presidente degli Stati Uniti a letto con Satana e alle prese con il caso Jeffrey Epstein, è ora il turno di Got a Nut, incentrata sulla politica del Tycoon in materia di immigrazione. La satira colpisce il Segretario della Sicurezza Interna Kristi Noem, l’agenzia federale ICE e il Vicepresidente JD Vance, in miniatura. Nel frattempo, prosegue il botta e risposta social tra gli organi di governo e i creatori della serie animata

La satira di South Park non ha risparmiato ancora una volta Donald Trump. Lo scorso 23 luglio era andato in onda il primo episodio della 27esima stagione della serie animata, Sermon on the Mount, che aveva ritratto il Presidente degli Stati Uniti completamente nudo a letto con Satana. Il diavolo aveva interrogato il Tycoon sugli archivi segreti del caso Jeffrey Epstein, mentre il resto della puntata aveva messo in discussione anche la censura governativa, l’ingerenza della religione nelle scuole pubbliche, la guerra commerciale e persino l’uso di nuove tecnologie come Chat GPT. Allora, il vice addetto stampa della Casa Bianca, Taylor Rogers, aveva rilasciato una dichiarazione: “Questo programma non è più rilevante da oltre 20 anni e si regge a un filo di idee poco ispirate, in un disperato tentativo di attirare l’attenzione. Il Presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro Presidente nella storia del nostro Paese, e nessun programma di quarta categoria può vanificare la serie positiva del Presidente Trump”.

Ora Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, hanno risposto con un secondo episodio, Got a Nut, incentrato sulla politica di Donald Trump in materia di immigrazione. Nella puntata, il Segretario della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, guida l’ICE (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione) in un raid sulla produzione locale di Dora l’esploratrice Live!. Il Signor Mackey, consulente scolastico della Scuola Elementare di South Park, perde il lavoro e si dirige in cerca di impiego verso il quartiere generale dell’ICE. “Benvenuti nella squadra, reclute. Sono Kristi Noem, capo della Sicurezza Interna”, dice la sua nuova responsabile. “Qualche anno fa, ho dovuto sopprimere il mio cucciolo sparandogli in faccia, perché a volte fare ciò che è importante significa fare ciò che è difficile”. Aggiunge: “Ora vi chiederemo la stessa determinazione. Perché arrestare e interrogare le persone non è mai facile”. Dopo aver fatto irruzione nel teatro dove si tiene lo spettacolo Dora l’esploratrice Live!, luogo sospettato di essere “pieno di clandestini”, Mackey si distingue e viene spedito da Noem a Mar-a-Lago, dove Donald Trump lo attende con una versione in miniatura del Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. Lì, il Presidente nomina l’ex consulente scolastico nuovo capo della Sicurezza Nazionale. Già mercoledì 6 agosto, prima dell’uscita dell’episodio, il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti aveva individuato la satira in arrivo e aveva addirittura utilizzato su X un’immagine del teaser per promuovere proprio le attività dell’ICE. Immediata la risposta social sull’account ufficiale di South Park: “Aspetta, quindi SIAMO rilevanti?”. Un chiaro riferimento alle critiche mosse da Rogers.