La pellicola diretta da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, sarà presentato in anteprima il 23 ottobre alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma e alla 24ª edizione di Alice nella città. Nel cast Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 novembre