Se domani non torno, in anteprima film su Giulia Cecchettin alla Festa del Cinema di RomaCinema
La pellicola diretta da Paola Randi e ispirato al libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, sarà presentato in anteprima il 23 ottobre alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma e alla 24ª edizione di Alice nella città. Nel cast Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 novembre
La vicenda di Giulia Cecchettin arriva al cinema con Se domani non torno, il nuovo film diretto da Paola Randi. La pellicola sarà presentata in anteprima venerdì 23 ottobre nel programma della 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma e della 24ª edizione di Alice nella città.
Il progetto prende spunto dal libro Cara Giulia (Rizzoli), scritto da Gino Cecchettin insieme allo scrittore Marco Franzoso. Secondo una nota della produzione, il film “cerca di andare oltre la cronaca, restituendo il valore di una testimonianza che ha saputo aprire un confronto pubblico sulla violenza di genere, sull’educazione e sulla responsabilità collettiva”.
La trama
Al centro del racconto c'è una famiglia della provincia del Nord Est. Gino Cecchettin vive con i suoi figli: Davide, il più piccolo, frequenta il liceo; Elena studia all'estero; Giulia è vicina alla laurea. Una famiglia ordinaria, la cui quotidianità viene improvvisamente spezzata.
L'11 novembre 2023 Giulia scompare. Da quel momento per i Cecchettin inizia un incubo che cambia ogni equilibrio familiare. Il film segue le conseguenze di quell'assenza e il percorso affrontato da padre e figli nei mesi successivi. Se domani non torno racconta "la storia di un'assenza gigantesca" e di come una famiglia trovi la forza di trasformare "un inimmaginabile dolore privato in un grido collettivo d'impegno per il cambiamento".
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Regia e cast
La regia è di Paola Randi, che firma la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan. Nel cast figurano Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo.
Se domani non torno è prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Mediaset, Sky Cinema e Fondazione Giulia Cecchettin. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 novembre con distribuzione Notorious Pictures.
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