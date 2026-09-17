Emma Marrone in concerto, annunciato il tour 2027

Martedì 15 settembre la cantautrice ha chiuso la tournée estiva con l’atteso appuntamento live sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano: “Ce l’abbiamo fatta ed è stato incredibile. Voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare. Posso solo dirvi grazie, per sempre” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo lo spettacolo all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, Emma (FOTO) ha annunciato gli appuntamenti live del prossimo anno. L’artista sarà protagonista di un tour in arrivo nei palazzetti di quattro città: Milano, Padova, Roma e Napoli.

emma, le date del tour 2027 Martedì 15 settembre Emma ha chiuso la tournée estiva con l’atteso appuntamento live sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre sei milioni e mezzo di follower: “Ce l’abbiamo fatta ed è stato incredibile. Voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare. Posso solo dirvi grazie, per sempre”. Nel corso della serata l’artista ha annunciato gli appuntamenti live in programma nel 2027. Il 23 ottobre Emma darà il via alla tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Forum di Milano. Previsti concerti anche a Padova, Roma e infine Napoli. Biglietti in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 18 settembre 2026. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli: 23 ottobre 2027, Milano - Unipol Forum

25 ottobre 2027, Padova - Kioene Arena

27 ottobre 2027, Roma - Palazzo dello Sport

29 ottobre 2027, Napoli - Palapartenope Approfondimento Emma Marrone: "Single da 10 anni, sto bene così"