Emma Marrone in concerto, annunciato il tour 2027

Martedì 15 settembre la cantautrice ha chiuso la tournée estiva con l’atteso appuntamento live sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano: “Ce l’abbiamo fatta ed è stato incredibile. Voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare. Posso solo dirvi grazie, per sempre”
Dopo lo spettacolo all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, Emma (FOTO) ha annunciato gli appuntamenti live del prossimo anno. L’artista sarà protagonista di un tour in arrivo nei palazzetti di quattro città: Milano, Padova, Roma e Napoli.
emma, le date del tour 2027
Martedì 15 settembre Emma ha chiuso la tournée estiva con l’atteso appuntamento live sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre sei milioni e mezzo di follower: “Ce l’abbiamo fatta ed è stato incredibile. Voi siete il mio posto del cuore dove voglio sempre tornare. Posso solo dirvi grazie, per sempre”.
Nel corso della serata l’artista ha annunciato gli appuntamenti live in programma nel 2027. Il 23 ottobre Emma darà il via alla tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Forum di Milano. Previsti concerti anche a Padova, Roma e infine Napoli. Biglietti in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 18 settembre 2026. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 23 ottobre 2027, Milano - Unipol Forum
- 25 ottobre 2027, Padova - Kioene Arena
- 27 ottobre 2027, Roma - Palazzo dello Sport
- 29 ottobre 2027, Napoli - Palapartenope
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Inoltre, Emma vanta quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: seconda posizione nel 2011 con Arriverà con i Modà, vittoria nel 2012 con Non è l’inferno, sesto posto nel 2022 con Ogni volta è così e infine quattordicesima posizione nel 2024 con Apnea.
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