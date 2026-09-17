Ed Sheeran, la gara di beneficenza tra Macklemore e Robert Kraft

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Ed Sheeran, dopo le polemiche parte la gara di beneficenza tra Macklemore e Robert Kraft

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Macklemore donerà il suo compenso del tour a sei organizzazioni che aiutano i palestinesi, e ha invitato Robert Kraft a fare altrettanto. Su precedente richiesta di Ed Sheeran, il miliardario intende ora stanziare 2 milioni di dollari per sostenere la lotta contro la crisi umanitaria, e ha ribadito di sostenere da decenni iniziative volte alla creazione di opportunità imprenditoriali in grado di unire palestinesi e israeliani

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L’esclusione di Macklemore dal Loop Tour nordamericano di Ed Sheeran, che è seguita al discorso a favore della “Palestina libera” e all’esibizione del rapper in apertura di concerto nel brano Hind’s Hall (ispirato al caso di Hind Rajab, la bambina uccisa all’età di 5 anni a Gaza nel 2024), ha sollevato polemiche che hanno richiamato persino l’attenzione di Roger Waters, il co-fondatore dei Pink Floyd, e che hanno indotto gli artisti a supporto del cantante britannico a ritirarsi dal tour. Dopo le repliche e le controrepliche dei soggetti coinvolti, ora si è aperta una nuova fase della vicenda: la “gara di beneficenza” tra Macklemore e Robert Kraft, il miliardario ebreo proprietario del Gillette Stadium, vicino a Boston, che ha fatto pressioni sul promoter del tour di Ed Sheeran per far sì che il rapper ne fosse escluso.

MACKLEMORE DONERÀ 1 MILIONE DI DOLLARI

“Con tutto quello che è successo nelle ultime 48 ore, voglio riportare la conversazione dove deve stare: al popolo palestinese che continua a essere ucciso, a vivere sotto occupazione militare e a lottare per la propria libertà”, ha scritto su Instagram Macklemore. “Donerò l'intero milione di dollari dei miei guadagni netti del Loop Tour di Ed Sheeran a sei organizzazioni che lavorano direttamente a sostegno del popolo palestinese. E invito Robert Kraft a fare altrettanto. Qualunque siano le nostre divergenze, forse possiamo essere d'accordo su questo: le vite dei palestinesi meritano di essere protette. Una vita palestinese non è meno preziosa di qualsiasi altra vita su questa terra". Il rapper ha citato le organizzazioni PCRF – Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee e Anera. Ha poi precisato che la questione riguarda “non me. Non il tour. Non i titoli di giornale o la controversia. Il punto è il diritto dei palestinesi alla libertà, alla dignità e alla sicurezza nella loro terra”. Ha proseguito: “Voglio mettere al centro i genitori che portano i loro figli in ospedale senza le risorse di base per curarli, e i medici, i paramedici, i giornalisti e gli operatori umanitari che continuano a tornarci. Voglio mettere al centro gli organizzatori e gli attivisti che hanno pagato un prezzo reale per essere al fianco della Palestina. Il loro rischio è di un ordine di grandezza ben diverso dal mio". Per lui, “firmare un assegno è una delle forme meno gravose di solidarietà che posso fare. Lo faccio perché posso permettermelo e perché queste organizzazioni lavorano mentre il mondo si limita a discutere. Ma i soli aiuti non bastano. Questa è una ingiustizia creata dall’uomo e credo che sia necessario un cambiamento politico immediato”. Infine, ha concluso: “I palestinesi vivono da decenni senza diritti fondamentali e non devono aspettare un altro giorno per essere liberi. È su questo che si concentrerà la mia attenzione. Continuerò a stare al fianco del popolo palestinese e della sua lotta per la liberazione. Quando il ciclo delle notizie si sposterà, e succederà, non lasciatevi trascinare. Palestina libera”.

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LA REPLICA DI ROBERT KRAFT, IL MILIARDARIO VUOLE DONARE 2 MILIONI DI DOLLARI

La risposta del miliardario ebreo Robert Kraft, proprietario della squadra di football dei New England Patriots e del Gilette Stadium, vicino a Boston, nonché co-creatore della Foundation to Combat Antisemitism e promotore della campagna Stand Up to Jewish Hate, non si è fatta attendere. “Ho dedicato gran parte della mia vita a costruire ponti tra le persone”, ha scritto su Instagram. “Credo fermamente che tutte le vite meritino di essere protette. Poco fa, prima che Macklemore mi sfidasse a eguagliare la sua donazione, Ed [Sheeran, ndr] mi ha chiamato e mi ha chiesto di stanziare 2 milioni di dollari per eguagliare la sua donazione a sostegno della regione nella lotta contro questa crisi umanitaria. Ora Ed intende contattare altri proprietari di strutture sportive e il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme per costruire ponti”. Il comunicato non specifica le organizzazioni destinatarie delle donazioni, che dovrebbero raggiungere un totale di 4 milioni di dollari, divisi in 2 a testa tra Kraft e Sheeran. “Desidererei inoltre che chi interviene in aiuto del popolo palestinese sappia che sostengo da decenni iniziative volte a creare opportunità per i palestinesi, iniziative che hanno spinto giovani palestinesi e israeliani ad avviare insieme attività imprenditoriali, creare posti di lavoro e instaurare rapporti”, ha concluso il miliardario.

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Nel corso del Loop Tour nordamericano di Ed Sheeran, Macklemore (all'anagrafe Benjamin Hammond Haggerty), aveva tenuto un discorso a favore della “Palestina libera” e aveva cantato il brano Hind’s Hall, che critica le azioni militari israeliane e si ispira al caso di Hind Rajab, uccisa a Gaza all'età di 5 anni. Alle spalle vanta una lunga carriera musicale che include il celebre singolo Thrift Shop, e un altrettanto intenso impegno politico

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