War - Il divorzio del secolo, il trailer del nuovo legal drama di Sky

Un divorzio da prima pagina. Due dei più potenti studi legali di Londra l’uno contro l’altro, in una guerra che nessuno può permettersi di perdere. Tra amori, scandali e tradimenti, vincere è tutto. La nuova serie tv con Dominic West e Sienna Miller andrà in onda dal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Un divorzio può diventare una guerra. E quando a scontrarsi sono due membri dell’élite, nessuno può permettersi di perdere. È questo il campo di battaglia di WAR – IL DIVORZIO DEL SECOLO, il nuovo legal drama Sky Original ambientato ai vertici del mondo giudiziario londinese, di cui vengono svelati oggi il trailer ufficiale e la data di debutto: dal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Protagonisti Dominic West nei panni del magnate tecnologico Morgan Henderson e Sienna Miller in quelli della sua ex moglie, la diva del cinema Carla Duval.

trama e cast

Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore dei premi Emmy e BAFTA George Kay (Hijack, Lupin, The Long Shadow) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), la serie segue due tra i più influenti e prestigiosi studi legali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – rivali in quello che viene definito il divorzio del secolo. A rimanere coinvolto è il giovane e ambizioso avvocato Jonathan "Johnny" Warren, interpretato da Archie Renaux (Alien: Romulus, Upgraded), trascinato in un mondo spietato dove l'ambizione è la moneta di scambio e il tradimento è strategia.

Nel cast della prima stagione figurano anche Phoebe Fox (The Great, Task) nel ruolo di Serena Byrne e James McArdle (Playing Nice, Omicidio a Easttown) in quello di Nicholas Taylor, partner nella vita e nel lavoro dello studio Taylor & Byrne; Nina Sosanya (Screw, Baby Reindeer) interpreta Beatrice "Queen Bea" Ubosi e Pip Torrens (Succession, The Crown) è St John Smallwood, le loro controparti e agguerriti rivali dello studio Cathcarts. Completano il cast Celia Imrie, Nick Mohammed, Emma Laird, Aran Murphy, Archie Panjabi, Adrian Scarborough, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell, Dylan Murphy, Mark Quartley e Steve Furst.

un'esclusiva targata Sky

Questo è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina, essendo la serie già sul set della seconda stagione che vedrà nel cast Marisa Tomei, Kelly Macdonald e David Harewood, protagonisti della prossima battaglia legale mentre i loro avvocati si troveranno coinvolti in un esplosivo caso di diffamazione. War - Il divorzio del secolo è coprodotta da New Pictures (società del gruppo All3Media) e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO. La serie è creata, scritta e prodotta esecutivamente da George Kay (Lupin, Hijack), insieme alla produttrice esecutiva Willow Grylls (Des, The Missing), nominata ai Golden Globe e ai BAFTA, e al produttore esecutivo Matt Sandford (The Long Shadow), nominato ai BAFTA, per New Pictures; Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe) è il regista principale della serie, mentre Laurie Borg ricopre il ruolo di series producer.

La serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e su Sky e WOW in Germania, Svizzera e Austria. Andrà su HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nonché su HBO Max in Australia, Sud-Est asiatico, America Latina, Francia e Belgio. Le vendite internazionali sono curate da NBCUniversal Global TV Distribution.

WAR – IL DIVORZIO DEL SECOLO | Dal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW