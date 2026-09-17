Ospite del programma televisivo statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Helen Mirren è stata protagonista di un divertente siparietto. L’attrice britannica ha scherzato con il conduttore parlando del suo legame con l’Italia: “Sono una tifosa sfegatata del Lecce, squadra italiana di calcio”. Le immagini sono diventate virali sui social.

helen mirren a jimmy fallon: “forza lecce”

Helen Mirren e Jimmy Fallon sono stati protagonisti di uno sketch comico sul linguaggio scurrile utilizzato da alcuni tifosi. Durante il monologo del conduttore, la celebre attrice britannica ha dichiarato di essere tifosa del Lecce. Helen Mirren ha scherzosamente aggiunto di non avere rivali in quanto a linguaggio volgare lasciando Jimmy Fallon sbalordito. Il breve filmato è divenuto virale sui social. Nel corso degli anni Helen Mirren ha più volte parlato del suo legame con l’Italia. Nel marzo di quest’anno l’attrice ha ricevuto l’Ordine della Stella d'Italia dichiarando: “Grazie al mio Paese di adozione”. L’attrice ha anche acquistato una casa in Salento.

In passato Helen Mirren ha dichiarato: “Amo non solo Anna Magnani e Sophia Loren, ma quando vidi Monica Vitti in L'avventura di Antonioni fu una vera e propria rivelazione. Allora facevo la cameriera a Brighton e amavo chiudermi nei cinema che odoravano di birra e tabacco".