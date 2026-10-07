Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformers 8

Cinema

Camilla Sernagiotto

©Getty

Il regista sarà produttore esecutivo e seguirà gli aspetti creativi del nuovo capitolo insieme a Lorenzo di Bonaventura. La sceneggiatura è affidata a Jason Fuchs

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Steven Spielberg torna al centro dell'universo di Transformers. Il regista e produttore, già coinvolto nei primi film della saga, avrà un ruolo creativo più ampio nel prossimo capitolo cinematografico, attualmente in sviluppo alla Paramount Pictures.

Spielberg sarà ancora una volta produttore esecutivo di Transformers 8, ma questa volta supervisionerà anche gli aspetti creativi del progetto insieme a Lorenzo di Bonaventura. L'obiettivo dello studio è recuperare il tono dei primi capitoli della serie, quelli nei quali Spielberg aveva avuto un coinvolgimento più diretto.

 

Il nuovo film è ancora nelle prime fasi di sviluppo e non è stato annunciato il nome del regista. La sceneggiatura è stata affidata a Jason Fuchs, mentre la storia sarà ambientata ai giorni nostri. Tutti gli altri dettagli sulla trama sono al momento riservati.

Il ritorno di Spielberg nella saga

Il rapporto tra Spielberg e Transformers risale all'inizio della saga cinematografica. Il regista aveva collaborato ai primi due film in qualità di produttore esecutivo, affiancando il lavoro creativo della produzione.

Ora il suo coinvolgimento torna a essere più significativo. L'accordo è maturato dopo l'arrivo di Dana Goldberg e Josh Greenstein alla guida degli studios in seguito alla fusione tra Paramount e Skydance. Spielberg sarebbe stato tra i primi interlocutori incontrati dai nuovi vertici dello studio.

 

L'intenzione è quella di riportare la serie verso alcune caratteristiche dei primi film, che avevano contribuito a trasformare i robot trasformabili in una delle principali saghe commerciali di Hollywood.

Approfondimento

Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformers 8

Un franchise da oltre 5,4 miliardi di dollari

La posta in gioco è alta anche dal punto di vista commerciale. I film di Transformers hanno generato complessivamente più di 5,4 miliardi di dollari al box office mondiale.

Alla produzione del nuovo capitolo, oltre a di Bonaventura, Mark Vahradian e Don Murphy, parteciperanno Tom DeSanto e Hasbro.

 

Non è invece ancora chiaro quale sarà il coinvolgimento di Michael Bay, regista storico di diversi capitoli della saga. Il suo eventuale ruolo nel nuovo progetto non è stato definito.

Approfondimento

Esce Transformers-Il risveglio, settimo film della serie: cosa sapere

Shia LaBeouf non tornerà

Sul fronte del cast, i lavori sono ancora in una fase iniziale. Una certezza riguarda però Shia LaBeouf: l'attore, protagonista dei primi film della serie, non tornerà nel nuovo capitolo.

 

Per gli altri interpreti non ci sono ancora nomi ufficiali. Le trattative sono infatti ancora agli inizi e, al momento, non sono stati forniti dettagli sui possibili protagonisti.

L'ambientazione contemporanea è invece già stata confermata, mentre la trama resta sotto stretto riserbo.

Approfondimento

Shia LaBeouf compie 40 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO

Salta il crossover con G.I. Joe

Parallelamente allo sviluppo di Transformers 8, Paramount ha anche deciso di non proseguire con un altro progetto a lungo associato alla saga: il film crossover tra Transformers e G.I. Joe.

 

Il progetto non andrà avanti. Lo studio sta invece sviluppando un nuovo film dedicato a G.I. Joe insieme a Danny McBride.

Per Transformers, dunque, la direzione scelta è un nuovo capitolo autonomo, con Spielberg nuovamente coinvolto in prima linea sul piano creativo. Il film non ha ancora una data di uscita né un regista ufficiale, ma la macchina produttiva è ormai in movimento.

Approfondimento

Transformers, annunciato il film crossover con G.I. Joe
FOTOGALLERY

1/21
Cinema

Steven Spielberg, 20 capolavori del genio del cinema. FOTO

Il 18 dicembre il regista statunitense compie 75 anni. Considerato uno degli autori più importanti di tutti i tempi, ha vinto due volte l’Oscar per la miglior regia. Tante delle sue pellicole hanno segnato l’immaginario degli ultimi decenni, da Lo Squalo a Jurassic Park, dai film di Indiana Jones a Salvate il soldato Ryan

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Greenland, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

Cinema

 Mercoledì 7 ottobre va in onda su Italia 1 il disaster movie del 2020 diretto da Ric Roman...

9 foto

Dolly Parton, apre a Nashville il nuovo museo dedicato alla sua vita

Musica

Nel centro della città inaugurato il Dolly’s Life of Many Colors Museum, all’interno del nuovo...

Freddie Jackson, morto il cantante R&B nominato ai Grammy Awards

Musica

Si è spento il 5 ottobre 2026. La causa del decesso non è stata resa nota, ma nel 2024 aveva...

Hilo, figlio di Max Pezzali, ha festeggiato i 18 anni con Gli Anni

Spettacolo

Nel giorno del diciottesimo compleanno di Hilo, Debora Pelamatti ha scritto una lunga lettera sul...

Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Musica

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la storica band arriva all'Inalpi Arena per una doppia data del...

Spettacolo: Per te