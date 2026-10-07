Il regista sarà produttore esecutivo e seguirà gli aspetti creativi del nuovo capitolo insieme a Lorenzo di Bonaventura. La sceneggiatura è affidata a Jason Fuchs Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Steven Spielberg torna al centro dell'universo di Transformers. Il regista e produttore, già coinvolto nei primi film della saga, avrà un ruolo creativo più ampio nel prossimo capitolo cinematografico, attualmente in sviluppo alla Paramount Pictures. Spielberg sarà ancora una volta produttore esecutivo di Transformers 8, ma questa volta supervisionerà anche gli aspetti creativi del progetto insieme a Lorenzo di Bonaventura. L'obiettivo dello studio è recuperare il tono dei primi capitoli della serie, quelli nei quali Spielberg aveva avuto un coinvolgimento più diretto. Il nuovo film è ancora nelle prime fasi di sviluppo e non è stato annunciato il nome del regista. La sceneggiatura è stata affidata a Jason Fuchs, mentre la storia sarà ambientata ai giorni nostri. Tutti gli altri dettagli sulla trama sono al momento riservati.

Il ritorno di Spielberg nella saga Il rapporto tra Spielberg e Transformers risale all'inizio della saga cinematografica. Il regista aveva collaborato ai primi due film in qualità di produttore esecutivo, affiancando il lavoro creativo della produzione. Ora il suo coinvolgimento torna a essere più significativo. L'accordo è maturato dopo l'arrivo di Dana Goldberg e Josh Greenstein alla guida degli studios in seguito alla fusione tra Paramount e Skydance. Spielberg sarebbe stato tra i primi interlocutori incontrati dai nuovi vertici dello studio. L'intenzione è quella di riportare la serie verso alcune caratteristiche dei primi film, che avevano contribuito a trasformare i robot trasformabili in una delle principali saghe commerciali di Hollywood. Approfondimento Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformers 8

Un franchise da oltre 5,4 miliardi di dollari La posta in gioco è alta anche dal punto di vista commerciale. I film di Transformers hanno generato complessivamente più di 5,4 miliardi di dollari al box office mondiale. Alla produzione del nuovo capitolo, oltre a di Bonaventura, Mark Vahradian e Don Murphy, parteciperanno Tom DeSanto e Hasbro. Non è invece ancora chiaro quale sarà il coinvolgimento di Michael Bay, regista storico di diversi capitoli della saga. Il suo eventuale ruolo nel nuovo progetto non è stato definito. Approfondimento Esce Transformers-Il risveglio, settimo film della serie: cosa sapere

Shia LaBeouf non tornerà Sul fronte del cast, i lavori sono ancora in una fase iniziale. Una certezza riguarda però Shia LaBeouf: l'attore, protagonista dei primi film della serie, non tornerà nel nuovo capitolo. Per gli altri interpreti non ci sono ancora nomi ufficiali. Le trattative sono infatti ancora agli inizi e, al momento, non sono stati forniti dettagli sui possibili protagonisti. L'ambientazione contemporanea è invece già stata confermata, mentre la trama resta sotto stretto riserbo. Approfondimento Shia LaBeouf compie 40 anni, i ruoli più famosi dell'attore. FOTO