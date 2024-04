Transformers, annunciato il film crossover con G.I. Joe

Paramount ha svelato il progetto durante il CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema attualmente in corso a Las Vegas. Si sapeva che sarebbe prima o poi arrivato, dato che il finale di Transformers - Il risveglio (Transformers: Rise of the Beasts) uscito la scorsa estate lo preannunciava in qualche modo, ma adesso è finalmente ufficiale