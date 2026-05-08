Helen Mirren sarà l’ ospite d’onore della 72ª edizione del Taormina Film Festival , che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026. Venerdì 12 giugno , l’attrice riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award , il Premio alla Carriera , durante una serata dedicata ad Anna Magnani, simbolo di autenticità e forza espressiva nella storia del cinema italiano e internazionale. All’interno del Teatro Antico, in occasione del 75º anniversario dell’uscita del film, sarà proiettata la versione restaurata della pellicola Bellissima di Luchino Visconti. “È un onore immenso accogliere Helen Mirren al Taormina Film Festival”, ha dichiarato la direttrice dell’evento, Tiziana Rocca. “Il suo talento, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera incarnano perfettamente lo spirito del nostro Festival. Conferirle il premio alla carriera proprio in una serata che sarà dedicata ad Anna Magnani rappresenta un ponte ideale tra due icone del cinema, accomunate da una forza interpretativa unica e da una capacità rara di emozionare il pubblico. La presenza di Helen Mirren arricchisce ulteriormente questa edizione, rendendola ancora più prestigiosa e internazionale. La partecipazione di Helen Mirren si inserisce in un programma ricco di eventi, anteprime e incontri con protagonisti del cinema mondiale, confermando il Taormina Film Festival come uno degli appuntamenti culturali più attesi e rilevanti del panorama internazionale”.

LA CARRIERA, DAGLI OSCAR AI GOLDEN GLOBES

Nata il 26 luglio 1945 a Londra, l’attrice Helen Mirren è attiva dagli anni Sessanta in teatro, in televisione e nel cinema. Nel corso della lunga carriera ha vinto un premio Oscar come Miglior attrice protagonista per il ruolo della Regina Elisabetta II nel film The Queen – La regina, cinque Golden Globes (compresi il premio come Miglior attrice in un film drammatico per il film The Queen – La regina e il premio alla carriera nel 2026), quattro BAFTA, cinque Screen Actors Guild Award, un Critics’ Choice Award, quattro Emmy Awards (il primo nel 1993 per l’interpretazione di Jane Tennison nella serie tv Prime Suspect), un Tony Award, due premi per la Miglior attrice al Festival di Cannes (nello specifico per il film Cal e e per il film La pazzia di Re Giorgio) e la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per la Miglior interpretazione femminile nel film The Queen – La regina. Sempre ai premi Oscar, l’attrice ha anche ricevuto candidature come Miglior attrice non protagonista per i film La pazzia di Re Giorgio e Gosford Park e come Miglior attrice protagonista per The Last Station. Ha recitato, tra gli altri, nei film Excalibur (1981), 2010 – L’anno del contatto (1984), Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989), Killing Mr. Tingle (1999), Calendar Girls (2003), Red (2010), Hitchcock (2012), Amore, cucina e curry (2014), Woman in Gold (2015), L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo (2015), Il diritto di uccidere (2015), Ella & John – The Leisure Seeker (2017) di Paolo Virzì e con Donald Sutherland, Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019), Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), Shazam! Furia degli dei (2023), Fast X (2023) e Il club dei delitti del giovedì (2025). Presto reciterà anche nella pellicola Switzerland di Anton Corbijn. L’attrice è anche proprietaria di una masseria a Tiggiano, nel Salento, e nel 2021 ha partecipato al videoclip del brano La Vacinada di Checco Zalone a sostegno della campagna vaccinale contro il Covid.