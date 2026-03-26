Helen Mirren ha ricevuto la Stella d'Italia

Helen Mirren ha ricevuto la Stella d'ItaliaSpettacolo
L'attrice britannica si è innamorata del nostro Paese quando era adolescente e, al cinema, aveva visto un film di Michelangelo Antonioni. Oggi, dopo aver costruito una masseria nel Salento, è impegnata con la ong Save the Olives per contrastare l'epidemia di Xylella, la malattia che colpisce gli olivi
Helen Mirren è stata insignita a Londra dell’Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile italiana concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l’Italia e altri Paesi. L’attrice britannica, 80 anni e un premio Oscar come Miglior attrice protagonista per l’interpretazione della regina Elisabetta nel film The Queen – La regina (2006), ha infatti costruito insieme al marito e regista Taylor Hackford una masseria a Tiggiano, nel Salento, che oggi è “la nostra dimora del cuore”, e si è impegnata nella salvaguardia del patrimonio pugliese. Nel discorso di ringraziamento (per metà in lingua italiana e per metà in lingua inglese) durante la cerimonia di consegna della decorazione nell’ambasciata italiana a Londra, Mirren ha raccontato che il suo “amore per l’Italia”, che ora è diventata “la mia patria d’adozione”, era nato quando aveva lei aveva 15 anni, in “un pomeriggio piovoso, nella buia sala di un cinema inglese”, quando “vidi L’avventura di Michelangelo Antonioni. Di quel film mi incantò tutto: la grazia magnetica di Monica Vitti, la musicalità di una lingua che sembra canto, il mistero e la magia di una piazza assolata in Sicilia. Poi ho scoperto la mia più grande fonte di ispirazione come attrice: la straordinaria Anna Magnani in Mamma Roma, per la vitalità, la forza e l’anima che ho sempre cercato nell’arte”. La scoperta del paese di Tiggiano è stata come “la prima volta che ho provato un abito di Dolce&Gabbana: ho chiuso la cerniera e mi stava a pennello, come se fosse stato fatto su misura per me”. Ora, in Puglia, l’attrice e il marito stanno “vivendo un viaggio straordinario e abbiamo scoperto lo spirito generoso degli italiani, che ci fanno sempre ridere. Lì ci sentiamo a casa. Per i residenti locali sarò sempre “l’attrice”, come mi chiamano, ma siamo stranieri che si sentono parte di una stessa famiglia”.
LA TRAGEDIA DELLA XYLELLA IN PUGLIA
Dopo aver ricevuto dall’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, le insegne di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, la prestigiosa onorificenza che ha riconosciuto il suo straordinario contributo al rafforzamento dei legami culturali tra Italia e Regno Unito e il suo legame personale di lunga data con l’Italia, Helen Mirren ha poi citato “la tragedia della Xylella”, la nota “malattia degli olivi che mi sta spezzando il cuore e di cui dobbiamo parlare sempre di più, perché al mondo non è chiara la distruzione economica e culturale che sta affliggendo la Puglia”. A margine della cerimonia, l’attrice, che insieme al marito coltiva oltre 170 alberi di olivo, ha poi dichiarato al quotidiano La Repubblica che “facciamo dell’olio per noi, per la nostra famiglia e i nostri amici. Ma la situazione per la Xylella è davvero brutta, perché colpisce soprattutto i piccoli produttori. E spesso per salvare le piante servono degli innesti molto costosi, anche 300 euro a pianta, che non tutti possono permettersi. Per questo mi sto impegnando molto con questa ong, Save the Olives, e supportiamo agronomi che stanno sviluppando nuove specie di olivi più resistenti. Perché dobbiamo salvare questo patrimonio come se fosse il Colosseo a Roma. Allora tutti ci mobiliteremmo. Anzi, alcuni di questi alberi sono antichi quanto il Colosseo”. Ha poi proseguito: “Ma il popolo del Salento è incredibilmente resistente. Sono forti nella mente e nel corpo, sono indipendenti e intraprendenti. Ma la distruzione del proprio patrimonio a causa di questa malattia è qualcosa di cui bisogna parlare anche nella comunità europea. Ricevere il riconoscimento di Ufficiale dell'Ordine della Stella d’Italia, da un Paese che mi ha adottato, mi commuove”. Infine, ha ringraziato commossa: “Grazie, con tutto il cuore. Per l’amore, la bellezza e l’ispirazione che l’Italia continua a darmi ogni giorno. Grazie, davvero”.
Approfondimento
Elisabetta II, le attrici che l'hanno interpretata
©Webphoto
Helen Mirren compie 80 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO
La vincitrice dell’Oscar nel 2007, grazie alla sua interpretazione in 'The Queen', nel corso della sua carriera ha vestito i panni di molti personaggi sul grande schermo: ecco una selezione di quelli memorabili