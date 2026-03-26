Helen Mirren ha ricevuto la Stella d'Italia

Helen Mirren è stata insignita a Londra dell’Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile italiana concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l’Italia e altri Paesi. L’attrice britannica, 80 anni e un premio Oscar come Miglior attrice protagonista per l’interpretazione della regina Elisabetta nel film The Queen – La regina (2006), ha infatti costruito insieme al marito e regista Taylor Hackford una masseria a Tiggiano, nel Salento, che oggi è “la nostra dimora del cuore”, e si è impegnata nella salvaguardia del patrimonio pugliese. Nel discorso di ringraziamento (per metà in lingua italiana e per metà in lingua inglese) durante la cerimonia di consegna della decorazione nell’ambasciata italiana a Londra, Mirren ha raccontato che il suo “amore per l’Italia”, che ora è diventata “la mia patria d’adozione”, era nato quando aveva lei aveva 15 anni, in “un pomeriggio piovoso, nella buia sala di un cinema inglese”, quando “vidi L’avventura di Michelangelo Antonioni. Di quel film mi incantò tutto: la grazia magnetica di Monica Vitti, la musicalità di una lingua che sembra canto, il mistero e la magia di una piazza assolata in Sicilia. Poi ho scoperto la mia più grande fonte di ispirazione come attrice: la straordinaria Anna Magnani in Mamma Roma, per la vitalità, la forza e l’anima che ho sempre cercato nell’arte”. La scoperta del paese di Tiggiano è stata come “la prima volta che ho provato un abito di Dolce&Gabbana: ho chiuso la cerniera e mi stava a pennello, come se fosse stato fatto su misura per me”. Ora, in Puglia, l’attrice e il marito stanno “vivendo un viaggio straordinario e abbiamo scoperto lo spirito generoso degli italiani, che ci fanno sempre ridere. Lì ci sentiamo a casa. Per i residenti locali sarò sempre “l’attrice”, come mi chiamano, ma siamo stranieri che si sentono parte di una stessa famiglia”.