La regista è stata nominata Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026. L'annuncio è stato dato dalla direttrice artistica Tiziana Rocca, che ha sottolineato l'importanza della visione innovativa della cineasta neozelandese. Campion, due volte Premio Oscar e prima donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes, guiderà i lavori della rassegna siciliana promossa dalla Fondazione Taormina Arte e dalla Regione Siciliana
La 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, ha ufficializzato la nomina di Jane Campion a Presidente di Giuria. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale della direzione artistica della kermesse cinematografica siciliana.
La nomina di Jane Campion
La direttrice artistica Tiziana Rocca ha ufficializzato la scelta di Jane Campion come Presidente di Giuria. In una nota, Rocca ha evidenziato come la sensibilità artistica e l'autorevolezza della regista rappresentino un valore aggiunto per l'edizione 2026, finalizzato a valorizzare opere di alta qualità e a ispirare gli autori partecipanti. La presenza di Campion è stata definita un riconoscimento prestigioso che conferma il ruolo centrale del festival nel panorama culturale globale.
Una carriera tra Oscar e primati
Jane Campion ha iniziato il suo percorso cinematografico nei primi anni '80, ottenendo la Palma d'Oro per il miglior cortometraggio a Cannes nel 1986 con Peel. Il successo internazionale si è consolidato con Un angelo alla mia tavola (Gran Premio della Giuria a Venezia 1990) e soprattutto con Lezioni di piano (1993), che le è valso la Palma d'Oro e l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Dopo aver diretto pellicole come Ritratto di signora (1996), In the Cut (2003) e la serie TV Top of the Lake, nel 2021 ha vinto il Leone d'Argento a Venezia e successivamente l'Oscar alla miglior regia per Il potere del cane, diventando la prima donna nella storia a ricevere due nomination in questa categoria.
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