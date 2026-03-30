La regista è stata nominata Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026. L'annuncio è stato dato dalla direttrice artistica Tiziana Rocca, che ha sottolineato l'importanza della visione innovativa della cineasta neozelandese. Campion, due volte Premio Oscar e prima donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes, guiderà i lavori della rassegna siciliana promossa dalla Fondazione Taormina Arte e dalla Regione Siciliana

La direttrice artistica Tiziana Rocca ha ufficializzato la scelta di Jane Campion come Presidente di Giuria. In una nota, Rocca ha evidenziato come la sensibilità artistica e l'autorevolezza della regista rappresentino un valore aggiunto per l'edizione 2026, finalizzato a valorizzare opere di alta qualità e a ispirare gli autori partecipanti. La presenza di Campion è stata definita un riconoscimento prestigioso che conferma il ruolo centrale del festival nel panorama culturale globale.

Una carriera tra Oscar e primati

Jane Campion ha iniziato il suo percorso cinematografico nei primi anni '80, ottenendo la Palma d'Oro per il miglior cortometraggio a Cannes nel 1986 con Peel. Il successo internazionale si è consolidato con Un angelo alla mia tavola (Gran Premio della Giuria a Venezia 1990) e soprattutto con Lezioni di piano (1993), che le è valso la Palma d'Oro e l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Dopo aver diretto pellicole come Ritratto di signora (1996), In the Cut (2003) e la serie TV Top of the Lake, nel 2021 ha vinto il Leone d'Argento a Venezia e successivamente l'Oscar alla miglior regia per Il potere del cane, diventando la prima donna nella storia a ricevere due nomination in questa categoria.