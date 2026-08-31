A Talent for Murder, il trailer del film con Helen Mirren

È uscito il trailer del film A Talent for Murder con protagonista Helen Mirren nei panni della celebre scrittrice statunitense Patricia Highsmith. Nel thriller di Anton Corbijn, l’attore Alden Ehrenreich (Weapons, Oppenheimer e vincitore del Tony Award per Becky Shaw) interpreta un giovane e inesperto agente letterario di New York inviato in Svizzera per convincere l’autrice a scrivere un ultimo capitolo dell’antologia de Il talento di Mr. Ripley. Il cast include anche Olivia Cooke (House of the Dragon). Con una parte della storia ambientata a Roma, il film uscirà nei cinema il 26 novembre 2026.

Il regista Anton Corbijn (The American e La spia – A Most Wanted Man) ha diretto il film A Talent for Murder, basato sull’opera teatrale Switzerland (2014) della drammaturga, sceneggiatrice e scrittrice australiana Joanna Murray-Smith, che ne ha curato anche l’adattamento cinematografico.

Nata il 26 luglio 1945 a Londra, Dame Helen Mirren ha origini russe da parte di padre. In seguito alla Rivoluzione d’ottobre del 1917, il nonno, nobile, colonnello dell’esercito zarista e diplomatico, si era stabilito in Gran Bretagna con la famiglia. L’attrice ha frequentato un liceo cattolico femminile e ha poi studiato recitazione all’Università del Middlesex. All’età di 18 anni è stata ammessa al National Youth Theatre, e due anni dopo ha ottenuto la sua prima parte, il ruolo di Cleopatra nello spettacolo Antonio e Cleopatra di William Shakespeare andato in scena all’Old Vic di Londra. In seguito, ha esordito nella prestigiosa Compagnia teatrale shakesperiana. Da allora, ha recitato in numerose opere, da Il gabbiano di Anton Čechov a Il lutto si addice ad Elettra di Eugene O’Neill. Ai Tony Awards ha inoltre ottenuto due candidature come Miglior attrice protagonista in un’opera teatrale, rispettivamente nel 1995 per lo spettacolo Un mese in campagna e nel 2002 per lo spettacolo Danza di morte, e ha vinto un premio nella stessa categoria nel 2015 per lo spettacolo The Audience. Nel 1967 ha invece avviato la sua carriera cinematografica con il film sperimentale Herostratus di Don Levy. Ha poi recitato nei film Age of Consent (1969) di Michael Powell, Messia selvaggio (1972) di Ken Russell, Caligola (1979) di Tinto Brass, Il diabolico complotto del dottor Fu Manchu (1980) di Piers Haggard e con Peter Sellers, Venerdì maledetto (1980) di John Mackenzie, Excalibur (1981) di John Boorman, 2010 – L’anno del contatto (1984) di Peter Hyams, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway, Cortesie per gli ospiti (1990) di Paul Schrader e con Rupert Everett, Monteriano – Dove gli angeli non osano metter piede (1991) di Charles Sturridge e con Helena Bonham Carter, La pazzia di Re Giorgio (1994) di Nicholas Hytner, Se mi amate... (1997) di Syndeny Lumet, Killing Mrs. Tingle (1999) di Kevin Williamson, Gosford Park (2001) di Robert Altman, Calendar Girls (2003) di Nigel Cole, The Queen – La regina (2006) di Stephen Frears, The Last Station (2009) di Michael Hoffman, Red (2010) di Robert Schwentke, Red 2 (2013) di Dean Parisot, Il debito (2010) di John Madden e con Jessica Chastain, Hitchcock (2012) di Sacha Gervasi, Woman in Gold (2015) di Simon Curtis, L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo (2015) di Jay Roach, Il diritto di uccidere (2015) di Gavin Hood, Ella & John – The Leisure Seeker (2017) di Paolo Virzì, La vedova Winchester (2018) di Michael e Peter Spierig, Shazam! Furia degli dei (2023) di David F. Sandberg, Fast X (2023) di Louis Leterrier, Il club dei delitti del giovedì (2025) di Chris Columbus e Goodbye June (2025) di Kate Winslet. Ai Premi Oscar ha ricevuto tre nomination, rispettivamente due come Miglior attrice non protagonista nel 1995 per il film La pazzia di Re Giorgio e nel 2002 per il film Gosford Park e una come Miglior attrice protagonista per il film The Last Station, e ha vinto un premio come Miglior attrice protagonista nel 2007 per il film The Queen – La regina. In televisione ha recitato in diverse serie tv, comprese le più recenti 1923, il prequel di Yellowstone creato da Taylor Sheridan, e The MobLand, con Pierce Brosnan e prodotta da Guy Ritchie. Durante la sua carriera ha finora ricevuto 18 candidature ai Golden Globes, vincendone cinque (compreso il Golden Globe alla carriera nel 2026) e 11 nomination agli Emmy Awards, vincendone quattro. Ha inoltre vinto due premi come Miglior attrice al Festival di Cannes, rispettivamente nel 1984 per il film Cal e nel 1996 per il film La pazzia di Re Giorgio, e la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile nel 2006 per il film The Queen – La regina. Infine, nel 2020 ha ricevuto l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino. Nella vita privata, nel 1980, durante le riprese della pellicola Excalibur, ha conosciuto l’attore Liam Neeson, con il quale ha avuto una relazione fino al 1985. Dal 1997 è sposata con il regista premio Oscar Taylor Hackford, conosciuto sul set del film Il sole a mezzanotte. Nel 2003 l’attrice ha ottenuto il titolo di Dama di commenda dell’Ordine dell’Impero britannico. Possiede una masseria a Tiggiano, in Salento, e parla la lingua italiana. Nel 2021 ha partecipato al videoclip della canzone La Vacinada di Checco Zalone a sostegno della campagna vaccinale contro il Covid.