Beast, una clip esclusiva del film con Russel Crowe.

La luce filtra attraverso le persiane verdi. Intorno al tavolo ci sono una tazza di tè, posate che tintinnano contro la ceramica e uno sguardo che pesa più di cento chili. Lucy beve un sorso d'acqua, posa il bicchiere e inchioda il padre con una domanda secca: «Cos'è quel segno sulla faccia?».

Pat guarda il vuoto. Risponde con un filo di voce: «Niente. Solo un incidente sul lavoro».

È l'attacco della clip in esclusiva di Beast, il nuovo action drama diretto da Tyler Atkins, in arrivo nelle sale italiane il 1° ottobre con Plaion Pictures. Niente rallenty enfatici o muscoli oliati. La macchina da presa si ferma sui dettagli minimi: la barba brizzolata, le rughe intorno agli occhi, il silenzio pesante di un uomo che ha smesso di combattere ma continua a incassare colpi fuori dalla gabbia.

L'ottagono, il riscatto e la promessa infranta

Patton James è ormai solo l'ombra del campione che aveva conquistato il mondo delle MMA. La carriera è alle spalle, la gloria appartiene al passato e la sua quotidianità è fatta di sacrifici, lavori pesanti e responsabilità familiari. Ma quando il fratello minore viene trascinato in una spirale di violenza destinata a sconvolgere per sempre le loro vite, Patton si trova di fronte a una scelta impossibile.

Per proteggere le persone che ama e inseguire un'ultima possibilità di riscatto, è costretto a tornare nel luogo che aveva giurato di abbandonare per sempre: l'ottagono. Sul piatto ci sono centocinquantamila dollari, una cifra che potrebbe cambiare il destino della sua famiglia.

«Cosa dovevo fare?», urla Pat alla figlia, perdendo per un istante il controllo, prima di ricordare che sono le uniche persone per cui valga ancora la pena lottare. La promessa fatta a Lucy di non combattere mai più si infrange contro la durezza della realtà. Per salvare la sua famiglia, l'ex fighter non ha altra scelta che tornare a combattere.

Ad attenderlo c'è il rivale più pericoloso della sua carriera, interpretato dall'artista marziale Bren Foster, forte di oltre 150 medaglie d'oro conquistate in competizioni internazionali. Un campione spietato, deciso non solo a batterlo, ma a cancellarne definitivamente l'eredità sportiva.

Russell Crowe, il mentore del riscatto

Vent'anni dopo il successo di Cinderella Man, che gli valse un Golden Globe, Russell Crowe torna a confrontarsi con il mondo dei combattimenti. Questa volta, però, non sale sul ring. In Beast interpreta Sammy, il tecnico burbero e disilluso che aveva trasformato Patton James in una leggenda delle MMA.

Un ruolo che sembra scritto su misura per la maturità artistica dell'attore premio Oscar, qui anche co-autore della sceneggiatura insieme a David Frigerio. Sammy è lontano dal classico mentore dei film sportivi: non dispensa slogan motivazionali né facili lezioni di vita. È un uomo segnato dagli anni e dalle sconfitte, capace di leggere l'animo di una persona prima ancora del valore di un atleta.

In lui sopravvive un codice d'onore antico e ruvido, quello che distingue un vero combattente da un semplice picchiatore.

Quando la lotta continua fuori dall'ottagono

Scritto da Russell Crowe e David Frigerio con uno stile essenziale e privo di facili concessioni emotive, Beast evita i cliché del tradizionale film sportivo.

Più che sui combattimenti, Beast concentra l'attenzione sui personaggi, costretti a fare i conti con gli errori del passato e il peso delle proprie scelte.

Senza reinventare il genere, il film punta sulle fragilità dei suoi protagonisti. L'ottagono diventa così il luogo in cui esplodono conflitti già consumati lontano dai riflettori, tra sensi di colpa, legami familiari e occasioni perdute.

Una dimensione che emerge con forza anche nella clip in esclusiva: prima ancora dei pugni, a fare male sono le parole non dette.