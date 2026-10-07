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LA BIRKIN BANG DI DAISY EDGAR-JONES - La star di Orgoglio e Pregiudizio è una fan della frangia e non aspetta l'autunno per dare un'accorciata alla parte frontale della chioma. In questa stagione, però, l'hairstyle con la frangia è di assoluta tendenza e l'attrice, che normalmente ama portare i ciuffi pettinati di lato in maniera romantica, ha optato per una frangia ispirata a quella di Jane Birkin, la Birkin Bang, lunga, versatile e che si può pettinare in maniera voluminosa per aggiungere glamour al look.

Tagli di capelli da copiare per autunno e inverno 2026, da Zendaya a Penélope Cruz. FOTO