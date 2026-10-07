Capelli per l'Autunno, 12 tipi di frangia scelti dalle star a cui ispirarsi. FOTO
Con l'arrivo dell'autunno frange e frangette tornano protagoniste dell'hairstyle, come dimostrano gli hairlook scelti dalle star nelle ultime settimane. Come mai la frangia continua ad essere così popolare e richiesta? Semplice: sta bene praticamente a tutti ed è un ottimo accorgimento per dare un carattere differente al viso. Un piccolo ma essenziale twist per la chioma che non richiede il sacrificio delle lunghezze. Scegliete la frangia più adatta per voi
A cura di Vittoria Romagnuolo