L’Università degli Studi di Salerno conferisce a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Il riconoscimento premia il suo percorso artistico, culturale e pubblico e il ruolo dei suoi linguaggi nei processi della comunicazione contemporanea Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre quarant'anni di musica diventano materia di studio per la comunicazione contemporanea. È questo il punto dal quale parte l’Università degli Studi di Salerno per motivare il riconoscimento assegnato a Vasco Rossi. Al centro ci sono il linguaggio del rocker, la capacità di raccontare trasformazioni sociali e inquietudini di generazioni diverse e il rapporto costruito nel tempo con il pubblico. Un rapporto che, secondo l'ateneo, ha superato i confini della musica per diventare un fenomeno culturale, identitario e comunicativo. “Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”, ha dichiarato il rettore Virgilio D’Antonio

La lectio magistralis: musica, politica e comunicazione “Un dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione... per me? Questa proprio non me l'aspettavo”. Vasco Rossi apre così la lectio magistralis dopo la proclamazione. Poi scherza sul titolo ricevuto: “Dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori: continuerò a fare concerti”. Il rocker parte dalla propria esperienza per affrontare il rapporto tra musica, politica e comunicazione. “Quando mi chiedono cosa significhi essere Vasco Rossi, la risposta è restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Le mie canzoni escono di casa e diventano anche vostre. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate”. La riflessione si sposta quindi sul significato della politica e sulla capacità della musica di portare nel dibattito temi e disagi. “La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni e dei programmi. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini”. “Ho scritto canzoni. Punto. E ho scoperto che queste possono diventare persino una tesi di laurea. Una canzone non è solo quello ma è anche un messaggio che entra nelle case, nelle automobili, nelle piazze. La musica fa ciò che la comunicazione ufficiale spesso dimentica. Non si limita ad informare ma muove emozioni, ricordi e domande”, dice Vasco Rossi. E sul ruolo delle canzoni aggiunge: “Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole. Può dare voce ad un disagio”.